https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ticaret-bakanligi-duyurdu-fahis-fiyat-artisi-yapanlara-1267-milyon-tl-ceza-kesildi-1093529237.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat artışı yapanlara 126.7 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat artışı yapanlara 126.7 milyon TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025'in ilk ayında fahiş fiyat artışıyla ilgili toplam 126.7 milyon ceza kesti. Yangın ekipmanlarının... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:29+0300

2025-02-10T11:29+0300

2025-02-10T11:29+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

denetim

fiyat artışı

fahiş fiyat

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Türkiye'de 'fahiş fiyat' artışlarıyla mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı Haksız Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk ayındaki denetimlerde toplam 126.7 milyon TL ceza kesti. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın güvenlik ekipmanlarına 'zam' yapan işletmelere ise 7 milyon 696 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. 'Yangın fırsatçıları' tespit edildiBakanlık tarafından yapılan açıklamada, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın güvenlik ekipmanlarına yapılan 'fahiş fiyat' artışı'na dikkat çekilirken şu bilgiler verildi: "Ne var ki böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuş, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır." Açıklamada, bu kapsamda yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.Özel okullara 66 milyondan fazla ceza Özel okullara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Fırından kasaba kadar denetimler yapıldıAçıklamada, denetimlerin tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede yürütüldüğüne dikkat çekilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "Bu mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/bakan-mehmet-simsek-enflasyonu-yuzde-42den-yuzde-24e-dusurecegiz-1093502729.html

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ticaret bakanlığı, denetim, fiyat artışı, fahiş fiyat