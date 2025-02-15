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Özcan Deniz ve annesi arasında şiddet krizi: Uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu
Özcan Deniz ve annesi arasında şiddet krizi: Uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim yeni bir boyut kazandı. Annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma ve koruma... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:48+0300
2025-02-15T09:48+0300
yaşam
özcan deniz
tv8
uzaklaştırma
uzaklaştırma kararı
şiddet
çocuğa şiddet
kadına şiddet
kadına karşı şiddet
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Magazin dünyasını sarsan olayda, 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı gerilim nedeniyle gündemde. Kadriye Deniz’in, oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, Özcan Deniz’in annesini sözlü tehdit ettiği ve bu nedenle annesinin can güvenliği endişesiyle polise başvurduğu belirtildi.Kadriye Deniz’den şok i̇ddialarKadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, yaptığı açıklamada müvekkilinin şiddet ve tehdit gördüğünü ifade etti. Avukat Eruzundal, şu sözlerle dikkat çekti:“Kadriye Hanım, tek başına yaşayan bir kadındır. Özcan Deniz’in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu iddia ediyoruz. Can güvenliği olmadığı için karakola giderek hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulunduk. Adalet önünde Kadriye Hanım’a yapılanların hesabını soracağız.”Şiddet ve i̇ftira i̇ddialarıMagazin D’den Uğur Kotan’ın haberine göre, Kadriye Deniz ve gelini Samar Dadgar arasındaki sorunlar uzun süredir devam ediyor. Kadriye Deniz’in iddiaları arasında gelinini de hedef alan ifadeler yer aldı. Kadriye Deniz, Özcan Deniz ve eşinin kendisi hakkında iftira attığını ileri sürdü.Sosyal medyada i̇malı paylaşımlarÖzcan Deniz’in, ailesiyle sorunlarını sosyal medya üzerinden dolaylı olarak dile getirdiği iddia edildi. Daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm” ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, ailesine karşı mesafeli duruşunu açıkça ortaya koymuştu.Ünlü isim, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyerek, diğer aile bireylerini hayatından çıkardığını ima etmişti.Şiddet ve Samar Dadgar hakkında çarpıcı i̇ddialarTV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın, ünlü sanatçının annesi ve kız kardeşiyle ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Üstündağ, Samar’ın zaman zaman fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Ayrıca, Samar Dadgar’ın fotoğraflarında şişliklerin görüldüğünü ve bunların Kadriye Deniz ile yaşanan tartışmaların sonucu olduğunu dile getirdi.Ağabeyiyle de sorunlar yaşamıştıÖzcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar sadece annesi ve geliniyle sınırlı değil. Ünlü isim, aynı zamanda menajeri olan ağabeyi Ercan Deniz ile de ciddi anlaşmazlıklar yaşamıştı. Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ailesine karşı tepkisini dile getiren Deniz, “Tek ailem oğlum ve eşim” ifadeleriyle aile bireylerini hayatından çıkardığını ima etmişti.Olay yargıya taşınıyorKadriye Deniz’in iddialarına karşı Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan henüz bir açıklama yapılmazken, tarafların yaşadığı bu gerilim mahkemede devam edecek gibi görünüyor. Şiddet, tehdit ve iftira iddialarının gerçekliğinin yargı önünde aydınlanması bekleniyor.
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özcan deniz, tv8, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı, şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet, kadına karşı şiddet
özcan deniz, tv8, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı, şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet, kadına karşı şiddet

Özcan Deniz ve annesi arasında şiddet krizi: Uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu

09:48 15.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim yeni bir boyut kazandı. Annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Kadriye Deniz, Özcan Deniz'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederken, ünlü isimden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Magazin dünyasını sarsan olayda, 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı gerilim nedeniyle gündemde. Kadriye Deniz’in, oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, Özcan Deniz’in annesini sözlü tehdit ettiği ve bu nedenle annesinin can güvenliği endişesiyle polise başvurduğu belirtildi.

Kadriye Deniz’den şok i̇ddialar

Kadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, yaptığı açıklamada müvekkilinin şiddet ve tehdit gördüğünü ifade etti. Avukat Eruzundal, şu sözlerle dikkat çekti:
“Kadriye Hanım, tek başına yaşayan bir kadındır. Özcan Deniz’in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu iddia ediyoruz. Can güvenliği olmadığı için karakola giderek hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulunduk. Adalet önünde Kadriye Hanım’a yapılanların hesabını soracağız.”

Şiddet ve i̇ftira i̇ddiaları

Magazin D’den Uğur Kotan’ın haberine göre, Kadriye Deniz ve gelini Samar Dadgar arasındaki sorunlar uzun süredir devam ediyor. Kadriye Deniz’in iddiaları arasında gelinini de hedef alan ifadeler yer aldı. Kadriye Deniz, Özcan Deniz ve eşinin kendisi hakkında iftira attığını ileri sürdü.

Sosyal medyada i̇malı paylaşımlar

Özcan Deniz’in, ailesiyle sorunlarını sosyal medya üzerinden dolaylı olarak dile getirdiği iddia edildi. Daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm” ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, ailesine karşı mesafeli duruşunu açıkça ortaya koymuştu.
Ünlü isim, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyerek, diğer aile bireylerini hayatından çıkardığını ima etmişti.

Şiddet ve Samar Dadgar hakkında çarpıcı i̇ddialar

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın, ünlü sanatçının annesi ve kız kardeşiyle ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Üstündağ, Samar’ın zaman zaman fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Ayrıca, Samar Dadgar’ın fotoğraflarında şişliklerin görüldüğünü ve bunların Kadriye Deniz ile yaşanan tartışmaların sonucu olduğunu dile getirdi.

Ağabeyiyle de sorunlar yaşamıştı

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar sadece annesi ve geliniyle sınırlı değil. Ünlü isim, aynı zamanda menajeri olan ağabeyi Ercan Deniz ile de ciddi anlaşmazlıklar yaşamıştı. Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ailesine karşı tepkisini dile getiren Deniz, “Tek ailem oğlum ve eşim” ifadeleriyle aile bireylerini hayatından çıkardığını ima etmişti.

Olay yargıya taşınıyor

Kadriye Deniz’in iddialarına karşı Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan henüz bir açıklama yapılmazken, tarafların yaşadığı bu gerilim mahkemede devam edecek gibi görünüyor. Şiddet, tehdit ve iftira iddialarının gerçekliğinin yargı önünde aydınlanması bekleniyor.
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