Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/narin-guran-cinayetinde-yeni-iddianame-1093744550.html
Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye
Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Buna göre 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T19:42+0300
2025-02-17T20:54+0300
türkiye
narin güran
son dakika
iddianame
hediye güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088919578_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_1625dd420095646ede2f5426da0c93d2.jpg
Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'de kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan 2 ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.Yenge ve 16 yaşındaki R.A.'ya tahliyeTutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/narin-guran-cinayeti-davasinda-istinaf-basvurusu-hukum-bozulmalidir-1093479646.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088919578_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9464ee27789b20f04d98282ee0e3ad7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
narin güran, son dakika, iddianame, hediye güran
narin güran, son dakika, iddianame, hediye güran

Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye

19:42 17.02.2025 (güncellendi: 20:54 17.02.2025)
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© İHA
Abone ol
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Buna göre 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın 16 yaşındaki işçisinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'de kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan 2 ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.
Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yenge ve 16 yaşındaki R.A.'ya tahliye

Tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
Salim Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
DÜNYA
Narin Güran cinayeti davasında istinaf başvurusu: 'Hüküm bozulmalıdır'
7 Şubat, 23:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала