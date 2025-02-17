https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/narin-guran-cinayetinde-yeni-iddianame-1093744550.html
Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye
Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Buna göre 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T19:42+0300
2025-02-17T19:42+0300
2025-02-17T20:54+0300
türkiye
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iddianame
hediye güran
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Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'de kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan 2 ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.Yenge ve 16 yaşındaki R.A.'ya tahliyeTutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/narin-guran-cinayeti-davasinda-istinaf-basvurusu-hukum-bozulmalidir-1093479646.html
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narin güran, son dakika, iddianame, hediye güran
narin güran, son dakika, iddianame, hediye güran
Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame: 2 kişiye tahliye
19:42 17.02.2025 (güncellendi: 20:54 17.02.2025)
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Buna göre 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın 16 yaşındaki işçisinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'de kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan 2 ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.
Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Yenge ve 16 yaşındaki R.A.'ya tahliye
Tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.