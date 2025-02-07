https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/narin-guran-cinayeti-davasinda-istinaf-basvurusu-hukum-bozulmalidir-1093479646.html
Narin Güran cinayeti davasında istinaf başvurusu: 'Hüküm bozulmalıdır'
Narin Güran cinayeti davasında istinaf başvurusu: 'Hüküm bozulmalıdır'
Sputnik Türkiye
Narin Güran davasında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran hakkındaki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T23:41+0300
2025-02-07T23:41+0300
2025-02-07T23:41+0300
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık amca Salim Güran'ın çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.Salim Güran'ın avukatlarından Onur Akdağ, 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.'Hüküm bozulmalıdır'Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yargitayin-bozma-karari-verdigi-hrant-dink-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-9-saniga-muebbet-1093476935.html
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narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır
narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır
Narin Güran cinayeti davasında istinaf başvurusu: 'Hüküm bozulmalıdır'
Narin Güran davasında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran hakkındaki kararın bozulması için Salim Güran'ın avukatı istinaf başvurusu yapıldı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık amca Salim Güran'ın çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.
Salim Güran'ın avukatlarından Onur Akdağ, 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.
Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.
Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:
"Yerel mahkemenin verdiği kararın müvekkil açısından usul ve yasalara aykırı olması nedeniyle karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek hüküm bozulmalıdır. Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tehdit' suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim."