https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/mugla-mentese-devlet-hastanesi-ile-ilgili-iddialar-sonrasi-bakanliktan-aciklama-bazi-bloklar-1093746673.html

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar sonrası bakanlıktan açıklama: Bazı bloklar boşaltılacak

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar sonrası bakanlıktan açıklama: Bazı bloklar boşaltılacak

Sputnik Türkiye

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıdığına yönelik iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Memişoğlu bazı blokların... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T22:44+0300

2025-02-17T22:44+0300

2025-02-17T22:44+0300

türkiye

kemal memişoğlu

sağlık bakanlığı

muğla

deprem

devlet hastanesi

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Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verdiği bildirildi.Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge' doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/italyada-ust-uste-yasanan-depremler-endiseye-yol-acti-egitime-ara-verildi-1093744270.html

türkiye

muğla

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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, muğla, deprem, devlet hastanesi