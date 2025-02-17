https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/mugla-mentese-devlet-hastanesi-ile-ilgili-iddialar-sonrasi-bakanliktan-aciklama-bazi-bloklar-1093746673.html
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar sonrası bakanlıktan açıklama: Bazı bloklar boşaltılacak
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar sonrası bakanlıktan açıklama: Bazı bloklar boşaltılacak
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Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıdığına yönelik iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Memişoğlu bazı blokların... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T22:44+0300
2025-02-17T22:44+0300
2025-02-17T22:44+0300
türkiye
kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
muğla
deprem
devlet hastanesi
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Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verdiği bildirildi.Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge' doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/italyada-ust-uste-yasanan-depremler-endiseye-yol-acti-egitime-ara-verildi-1093744270.html
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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, muğla, deprem, devlet hastanesi
kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, muğla, deprem, devlet hastanesi
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar sonrası bakanlıktan açıklama: Bazı bloklar boşaltılacak
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıdığına yönelik iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Memişoğlu bazı blokların boşaltılması talimatı verdi.
Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verdiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge' doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir."