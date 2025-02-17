https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/mavi-sulardan-gecen-yil-224-futbol-sahasi-buyuklugunde-hayalet-ag-cikarildi-1093746247.html

Mavi sulardan geçen yıl '224 futbol sahası büyüklüğünde' hayalet ağ çıkarıldı

Mavi sulardan geçen yıl '224 futbol sahası büyüklüğünde' hayalet ağ çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda geçen yıl yapılan taramalar sonucunda 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldığını... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T22:00+0300

2025-02-17T22:00+0300

2025-02-17T22:46+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

marmara denizi

balık

hayalet ağ

ağ

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085778100_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_cd15ccaf7504d401398c79cc37f5d32c.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2014'te, balıkçılık faaliyetleri esnasında kaybolan veya terkedilen av araçlarının sucul ekosistemden temizlenmesi amacıyla Hayalet Ağ Projesi'nin (HAP) uygulamaya konulmasından bahsettiği bir yazılı açıklama paylaştı.'224 futbol sahası büyüklüğünde'Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, denizlerde ve iç sularda 2024'te 146 milyon metrekare alan taradıklarını belirterek, "1.6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 diğer av aracını denizlerimizden çıkardık" ifadesini kullandı.Aynı zamanda Yumaklı, başlatıldığı günden itibaren aralıksız sürdürülen projeyle denizlerde ve iç sulardaki av aracı atıklarının temizlendiğine işaret ederek, bu sayede kaybolan ya da bilinçli olarak terk edilen ancak su içerisinde işlevini sürdürerek insan kontrolü olmaksızın sucul organizmaların ölümüne yol açan av araçlarının neden olduğu 'hayalet avcılığın' da engellendiğine dikkati çekti.'Marmara'dan 4 yılda 1.1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı'Yumaklı, bilimsel veriler ve Bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonucunda, su kaynaklarının, biyolojik ve ekolojik açıdan önemi, barındırdıkları türlerin endemik ve koruma statüleri açısından değerlendirilerek önceliklendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:Bakan Yumaklı, HAP kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:Proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, denizlerin ve iç suların, sucul ekosisteme zarar veren hayalet ağlardan temizlenmesi için gereken tedbiri almayı sürdüreceklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/valilik-duyurdu-izmire-kar-ve-soguk-hava-dalgasi-yarin-geliyor-1093744902.html

türkiye

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim yumaklı, marmara denizi, balık, hayalet ağ, ağ