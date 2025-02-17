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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaranin-ardindan-malatya-da-sallandi-afad-duyurdu-1093740129.html
Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara'da meydana gelen depremin ardından Malatya'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege'deki deprem fırtınasının sonu gelmezken Ankara ve ardından Malatya'da deprem oldu. Ankara'daki 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Malatya da bugün sallandı.AFAD Malatya'da 16:21'de meydana gelen sarsıntının büyülüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html
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Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu

16:53 17.02.2025 (güncellendi: 16:59 17.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'da meydana gelen depremin ardından Malatya'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'deki deprem fırtınasının sonu gelmezken Ankara ve ardından Malatya'da deprem oldu. Ankara'daki 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Malatya da bugün sallandı.
AFAD Malatya'da 16:21'de meydana gelen sarsıntının büyülüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
SON DEPREMLER
AFAD'dan Ankara için son dakika uyarı: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi
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