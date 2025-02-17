https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaranin-ardindan-malatya-da-sallandi-afad-duyurdu-1093740129.html
Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara'da meydana gelen depremin ardından Malatya'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T16:53+0300
2025-02-17T16:53+0300
2025-02-17T16:59+0300
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Ege'deki deprem fırtınasının sonu gelmezken Ankara ve ardından Malatya'da deprem oldu. Ankara'daki 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Malatya da bugün sallandı.AFAD Malatya'da 16:21'de meydana gelen sarsıntının büyülüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html
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deprem mi oldu, son depremler, ankara deprem, malatya deprem, malatya deprem, deprem son dakika, sallandık mı
deprem mi oldu, son depremler, ankara deprem, malatya deprem, malatya deprem, deprem son dakika, sallandık mı
Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
16:53 17.02.2025 (güncellendi: 16:59 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da meydana gelen depremin ardından Malatya'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'deki deprem fırtınasının sonu gelmezken Ankara ve ardından Malatya'da deprem oldu. Ankara'daki 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Malatya da bugün sallandı.
AFAD Malatya'da 16:21'de meydana gelen sarsıntının büyülüğünü 3.6 olarak açıkladı.