https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/jake-paul-mike-tysonun-parkinson-hastasi-oldugunu-iddia-etti-efsane-boksor-cevap-verdi-1093745824.html

Jake Paul, Mike Tyson’un Parkinson hastası olduğunu iddia etti: Efsane boksör cevap verdi

Jake Paul, Mike Tyson’un Parkinson hastası olduğunu iddia etti: Efsane boksör cevap verdi

Sputnik Türkiye

Jake Paul, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Mike Tyson’ın 'kurbağa zehri' kullanarak Parkinson’unu iyileştirdiğini öne sürdü. Paul, daha sonra bu iddiayı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T21:41+0300

2025-02-17T21:41+0300

2025-02-17T21:41+0300

dünya

jake paul

mike tyson

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya ağır sıklet boks şampiyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090469009_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3cca713a339e722497937452924c1f8c.jpg

Sosyal medya fenomeni Jake Paul, katıldığı canlı yayında Mike Tyson’ın Parkinson olduğunu iddia etti.Efsane boksör Mike Tyson, Jake Paul ile 2024 Kasım ayında yaptığı maçta sekiz raunt boyunca mücadele etmiş ancak 30 yaş genç rakibine yenilmişti. Maçtan aylar sonra Jake Paul, Adin Ross ile yaptığı canlı yayında, “Kurbağa zehri Tyson’ın Parkinson’unu iyileştirdi” açıklamasıyla gündem oldu. Ancak Paul sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yanlış ifade ettim, Tyson’ın Parkinson’u yok” diyerek sözlerini geri aldı.Tyson’ın temsilcileri, eski ağır sıklet şampiyonunun Parkinson veya başka bir hastalığa sahip olmadığını ifade etti. 58 yaşındaki Tyson, geçen yıl Jake Paul ile yaptığı maç öncesinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığını itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jake paul, mike tyson, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), parkinson, parkinson hastalığı, parkinson hastalığı vakfı