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Jake Paul, Mike Tyson’un Parkinson hastası olduğunu iddia etti: Efsane boksör cevap verdi
Jake Paul, Mike Tyson’un Parkinson hastası olduğunu iddia etti: Efsane boksör cevap verdi
Sputnik Türkiye
Jake Paul, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Mike Tyson’ın 'kurbağa zehri' kullanarak Parkinson’unu iyileştirdiğini öne sürdü. Paul, daha sonra bu iddiayı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T21:41+0300
2025-02-17T21:41+0300
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mike tyson
boks
türkiye boks federasyonu
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dünya boks birliği
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Sosyal medya fenomeni Jake Paul, katıldığı canlı yayında Mike Tyson’ın Parkinson olduğunu iddia etti.Efsane boksör Mike Tyson, Jake Paul ile 2024 Kasım ayında yaptığı maçta sekiz raunt boyunca mücadele etmiş ancak 30 yaş genç rakibine yenilmişti. Maçtan aylar sonra Jake Paul, Adin Ross ile yaptığı canlı yayında, “Kurbağa zehri Tyson’ın Parkinson’unu iyileştirdi” açıklamasıyla gündem oldu. Ancak Paul sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yanlış ifade ettim, Tyson’ın Parkinson’u yok” diyerek sözlerini geri aldı.Tyson’ın temsilcileri, eski ağır sıklet şampiyonunun Parkinson veya başka bir hastalığa sahip olmadığını ifade etti. 58 yaşındaki Tyson, geçen yıl Jake Paul ile yaptığı maç öncesinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığını itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html
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Jake Paul, Mike Tyson’un Parkinson hastası olduğunu iddia etti: Efsane boksör cevap verdi

21:41 17.02.2025
© AAMike Tyson Jake Paul kim kazandı
Mike Tyson Jake Paul kim kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Jake Paul, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Mike Tyson’ın 'kurbağa zehri' kullanarak Parkinson’unu iyileştirdiğini öne sürdü. Paul, daha sonra bu iddiayı geri çekerek yanlış ifade ettiğini belirtti. Tyson’ın temsilcileri ise eski ağır sıklet şampiyonunun Parkinson veya başka bir hastalığa sahip olmadığını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Jake Paul, katıldığı canlı yayında Mike Tyson’ın Parkinson olduğunu iddia etti.
Efsane boksör Mike Tyson, Jake Paul ile 2024 Kasım ayında yaptığı maçta sekiz raunt boyunca mücadele etmiş ancak 30 yaş genç rakibine yenilmişti. Maçtan aylar sonra Jake Paul, Adin Ross ile yaptığı canlı yayında, “Kurbağa zehri Tyson’ın Parkinson’unu iyileştirdi” açıklamasıyla gündem oldu. Ancak Paul sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yanlış ifade ettim, Tyson’ın Parkinson’u yok” diyerek sözlerini geri aldı.
Tyson’ın temsilcileri, eski ağır sıklet şampiyonunun Parkinson veya başka bir hastalığa sahip olmadığını ifade etti. 58 yaşındaki Tyson, geçen yıl Jake Paul ile yaptığı maç öncesinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığını itiraf etmişti.
Mike Tyson Jake Paul kim kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'
13 Aralık 2024, 20:29
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