https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iranda-54-buyuklugunde-deprem-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1093717551.html
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 22.25’te kaydedilen sarsıntı, 15 kilometre derinlikte... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T07:32+0300
2025-02-17T07:32+0300
2025-02-17T07:32+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki depremin 22.25’te meydana geldiğini açıkladı. Yer kabuğunun 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Huzistan eyaletinin geniş bir bölgesinde hissedildi.Bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiDeprem sonrası Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi, olası hasar ve can kaybı tespiti için acil müdahale ekiplerini bölgeye sevk etti. Yetkililerden yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi alınmadığı ancak incelemelerin sürdüğü belirtildi.Depremle i̇lgili resmi açıklamalar bekleniyorİran’ın özellikle fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremler yaşandığı biliniyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmeler oldukça yeni bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-odemeler-40-bin-tlye-kadar-cikabilir-en-yuksek-odemeyi-1093717295.html
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İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem: Ekipler bölgeye sevk edildi
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 22.25’te kaydedilen sarsıntı, 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölgeye ekipler sevk edilirken, şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki depremin 22.25’te meydana geldiğini açıkladı. Yer kabuğunun 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Huzistan eyaletinin geniş bir bölgesinde hissedildi.
Bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildi
Deprem sonrası Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi, olası hasar ve can kaybı tespiti için acil müdahale ekiplerini bölgeye sevk etti. Yetkililerden yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi alınmadığı ancak incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Depremle i̇lgili resmi açıklamalar bekleniyor
İran’ın özellikle fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremler yaşandığı biliniyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmeler oldukça yeni bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.