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Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
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Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi! Bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı için "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.
2025-02-17T08:57+0300
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ekrem imamoğlu
politika
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İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yargılanması talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini öne sürerek 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak ile cezalandırılmasını istedi.Dava süreci nasıl i̇şleyecek?Hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirse İmamoğlu yargılanacak. Hukukçular, bu tür davalarda mahkemenin suç unsurlarını değerlendirerek ceza verip vermeyeceğini belirleyeceğini ifade ediyor.İmamoğlu'ndan açıklama bekleniyorİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddianameyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak siyaset kulislerinde, bu gelişmenin önümüzdeki süreçte yerel yönetim seçimlerine etkisi olabileceği konuşuluyor.
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Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi

08:57 17.02.2025 (güncellendi: 09:03 17.02.2025)
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu.
İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yargılanması talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini öne sürerek 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak ile cezalandırılmasını istedi.

Dava süreci nasıl i̇şleyecek?

Hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirse İmamoğlu yargılanacak. Hukukçular, bu tür davalarda mahkemenin suç unsurlarını değerlendirerek ceza verip vermeyeceğini belirleyeceğini ifade ediyor.

İmamoğlu'ndan açıklama bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddianameyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak siyaset kulislerinde, bu gelişmenin önümüzdeki süreçte yerel yönetim seçimlerine etkisi olabileceği konuşuluyor.
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