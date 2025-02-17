https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ekrem-imamoglu-icin-4-yila-kadar-hapis-istemi-1093720134.html
Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi! Bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı için "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.
2025-02-17T08:57+0300
2025-02-17T08:57+0300
2025-02-17T09:03+0300
ekrem imamoğlu
politika
hapis
hapis cezası
hapis istemi
siyasi yasak
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yargılanması talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini öne sürerek 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak ile cezalandırılmasını istedi.Dava süreci nasıl i̇şleyecek?Hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirse İmamoğlu yargılanacak. Hukukçular, bu tür davalarda mahkemenin suç unsurlarını değerlendirerek ceza verip vermeyeceğini belirleyeceğini ifade ediyor.İmamoğlu'ndan açıklama bekleniyorİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddianameyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak siyaset kulislerinde, bu gelişmenin önümüzdeki süreçte yerel yönetim seçimlerine etkisi olabileceği konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/meteorolojiden-istanbul-dahil-7-ile-sari-kodlu-alarm-sicakliklar-10-derece-birden-dusuyor-altay-kar-1093718005.html
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Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talep edildi
08:57 17.02.2025 (güncellendi: 09:03 17.02.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu.
İddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yargılanması talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğini öne sürerek 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak ile cezalandırılmasını istedi.
Dava süreci nasıl i̇şleyecek?
Hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirse İmamoğlu yargılanacak. Hukukçular, bu tür davalarda mahkemenin suç unsurlarını değerlendirerek ceza verip vermeyeceğini belirleyeceğini ifade ediyor.
İmamoğlu'ndan açıklama bekleniyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, hakkındaki iddianameyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak siyaset kulislerinde, bu gelişmenin önümüzdeki süreçte yerel yönetim seçimlerine etkisi olabileceği
konuşuluyor.