https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dunyanin-en-degerli-imzalari-belli-oldu-steve-jops-abdnin-ilk-baskani-washingtoni-gecti-1093745641.html
Dünyanın en değerli imzaları belli oldu: Steve Jops, ABD'nin ilk Başkanı Washington'ı geçti
Dünyanın en değerli imzaları belli oldu: Steve Jops, ABD'nin ilk Başkanı Washington'ı geçti
Sputnik Türkiye
ABD’de bir müzayede evi, Steve Jobs’ın 1983 yılında imzaladığı bir kartviziti satışa çıkardı. 3.5x2 inç ölçülerindeki kartvizit, Jobs’un siyah mürekkepli... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T21:17+0300
2025-02-17T21:17+0300
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ABD’de düzenlenen açık artırmada Steve Jobs’un imzalı kartviziti ABD'nin ilk Başkanı Washington’un imzasını geçti.Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzayedede Steve Jobs’un imzalı kartviziti 75 bin dolara, Elon Musk’ın imzalı SpaceX kaskı 2 bin 572 dolara, George Washington’un imzalı mektubu 37 bin dolara, Alman Enigma şifre makinesi ise 102 bin 629 dolara alıcı buldu.Koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören imzalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/1938-manisali-bir-araya-gelerek-ataturkun-imzasini-olusturdu-1090235232.html
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imza, ıslak imza, imza töreni, imza günü, abd, washington, steve jobs, amerika birleşik devletleri, elon musk, george washington, açık artırma
imza, ıslak imza, imza töreni, imza günü, abd, washington, steve jobs, amerika birleşik devletleri, elon musk, george washington, açık artırma
Dünyanın en değerli imzaları belli oldu: Steve Jops, ABD'nin ilk Başkanı Washington'ı geçti
ABD’de bir müzayede evi, Steve Jobs’ın 1983 yılında imzaladığı bir kartviziti satışa çıkardı. 3.5x2 inç ölçülerindeki kartvizit, Jobs’un siyah mürekkepli imzasıyla birlikte şu ana kadar 75 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif aldı. Müzayedede ABD’nin ilk başkanı George Washington’un imzalı belgesi 37 bin dolar ile Jops'un gerisinde kaldı.
ABD’de düzenlenen açık artırmada Steve Jobs’un imzalı kartviziti ABD'nin ilk Başkanı Washington’un imzasını geçti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzayedede Steve Jobs’un imzalı kartviziti 75 bin dolara, Elon Musk’ın imzalı SpaceX kaskı 2 bin 572 dolara, George Washington’un imzalı mektubu 37 bin dolara, Alman Enigma şifre makinesi ise 102 bin 629 dolara alıcı buldu.
Koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören imzalar:
Steve Jobs’un İmzalı Kartviziti:
75 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 716 bin 492 TL)
Elon Musk’ın İmzalı SpaceX Kaskı:
2 bin 572 dolar (yaklaşık 93 bin 137 TL)
George Washington’un İmzalı Mektubu:
37 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 339 bin 844 TL)
Ronald Reagan’ın İmzalı Fotoğrafı:
17 bin 500 dolar (yaklaşık 633 bin 710 TL)
Abraham Lincoln, Thomas Edison, Sam Houston İmza Koleksiyonu:
17 bin 270 dolar (yaklaşık 625 bin 381 TL)
The Beatles’ın 1963 Yılına Ait İmzalı Albümü:
26 bin 575 dolar (yaklaşık 962 bin 333 TL)
Marilyn Monroe’nun İmzalı Fotoğrafı:
10 bin 871 dolar (yaklaşık 393 bin 624 TL)
Isaac Newton’un İmzalı Belgesi:
24 bin 655 dolar (yaklaşık 892 bin 806 TL)