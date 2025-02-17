https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dunyanin-en-degerli-imzalari-belli-oldu-steve-jops-abdnin-ilk-baskani-washingtoni-gecti-1093745641.html

Dünyanın en değerli imzaları belli oldu: Steve Jops, ABD'nin ilk Başkanı Washington'ı geçti

Dünyanın en değerli imzaları belli oldu: Steve Jops, ABD'nin ilk Başkanı Washington'ı geçti

Sputnik Türkiye

ABD’de bir müzayede evi, Steve Jobs’ın 1983 yılında imzaladığı bir kartviziti satışa çıkardı. 3.5x2 inç ölçülerindeki kartvizit, Jobs’un siyah mürekkepli... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T21:17+0300

2025-02-17T21:17+0300

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ABD’de düzenlenen açık artırmada Steve Jobs’un imzalı kartviziti ABD'nin ilk Başkanı Washington’un imzasını geçti.Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzayedede Steve Jobs’un imzalı kartviziti 75 bin dolara, Elon Musk’ın imzalı SpaceX kaskı 2 bin 572 dolara, George Washington’un imzalı mektubu 37 bin dolara, Alman Enigma şifre makinesi ise 102 bin 629 dolara alıcı buldu.Koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören imzalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/1938-manisali-bir-araya-gelerek-ataturkun-imzasini-olusturdu-1090235232.html

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