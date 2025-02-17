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Dışarıda yemek yemeden önce kontrol edilebilecek: Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanıyor
Dışarıda yemek yemeden önce kontrol edilebilecek: Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanıyor
Sputnik Türkiye
Restoran fiyatları tek sitede toplanacak mı? Market fiyatlarının ardından restoran menü fiyatlarının da online platformda karşılaştırılabileceği açıklandı. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı yeni adım yolda!
2025-02-17T08:29+0300
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ekonomi
mehmet fatih kacır
restoran
restoran zinciri
fiyat
fahiş fiyat
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fiyat artırımı
fiyat listesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, kısa süre önce market fiyatlarını tek çatı altında toplayan "marketfiyati.org.tr" platformunu devreye aldı.Özellikle aynı ürüne uygulanan iki kata varan fiyat farkları, tüketicilerin bilinçlenmesine ve daha uygun fiyatlı ürünleri tercih etmesine olanak sağladı.Restoranlar i̇çin fiyat karşılaştırma sistemi gelebilirSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk’e yaptığı açıklamada benzer bir sistemin restoranlar için de uygulanabileceğini söyledi.Bu uygulama hayata geçerse, vatandaşlar restoranların fiyatlarını online olarak görüntüleyebilecek ve böylece yüksek fiyatlı mekanlar kolayca tespit edilebilecek.Yeni sistemin tüketiciye faydaları neler olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-odemeler-40-bin-tlye-kadar-cikabilir-en-yuksek-odemeyi-1093717295.html
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restoran fiyatları karşılaştırma, restoran fiyatları tek sitede, restoran menü fiyatları, restoran fiyat listesi, lokanta fiyatları, yeme içme fiyatları karşılaştırma, market fiyatları karşılaştırma sitesi, marketfiyati.org.tr, market fiyatları tek sitede, sanayi ve teknoloji bakanlığı restoran fiyatları, restoran fiyatlarını nasıl öğrenirim, dışarıda yemek fiyatları, restoran fiyatlarını karşılaştırma uygulaması, restoran fiyatlarını gösteren site, yemek fiyatları karşılaştırma, restoran menü fiyatları online

Dışarıda yemek yemeden önce kontrol edilebilecek: Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanıyor

08:29 17.02.2025
© AA / Hakan NuralTicaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Hakan Nural
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, market fiyatlarını tek bir platformda toplayan sistemin ardından benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirilebileceğini açıkladı. Restoran fiyatlarının tek bir internet sitesinde toplanmasıyla yemek fiyatlarını önceden görebileceği ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçileceği belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, kısa süre önce market fiyatlarını tek çatı altında toplayan "marketfiyati.org.tr" platformunu devreye aldı.
50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasının yapılabildiği platform, kısa sürede büyük ilgi gördü.
İlk üç günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiye ulaşıldı ve milyonlarca ürün karşılaştırıldı.
A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerdeki fiyat farklılıkları gözler önüne serildi.
Özellikle aynı ürüne uygulanan iki kata varan fiyat farkları, tüketicilerin bilinçlenmesine ve daha uygun fiyatlı ürünleri tercih etmesine olanak sağladı.

Restoranlar i̇çin fiyat karşılaştırma sistemi gelebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk’e yaptığı açıklamada benzer bir sistemin restoranlar için de uygulanabileceğini söyledi.
“Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız.”
Bu uygulama hayata geçerse, vatandaşlar restoranların fiyatlarını online olarak görüntüleyebilecek ve böylece yüksek fiyatlı mekanlar kolayca tespit edilebilecek.

Yeni sistemin tüketiciye faydaları neler olacak?

Yemek fiyatları şeffaf hale gelecek.
Fahiş fiyat uygulayan işletmeler tespit edilebilecek.
Müşteriler bütçelerine uygun restoranları önceden karşılaştırabilecek.
Tüketici hakları korunarak, restoranlar arasında rekabet sağlanacak.
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