https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/bakan-isikhan-duyurdu-meslek-lisesi-mezunlarina-28-bin-736-tl-cep-harcligi-1093739786.html
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programları hakkında önemli bir detayı paylaştı. Işıkhan "İşbaşı Eğitim Programlarında... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T16:47+0300
2025-02-17T16:47+0300
2025-02-17T16:47+0300
türkiye
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
meslek lisesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını kaydetti.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/bakan-isikhandan-tusiad-aciklamasi-bu-ulke-demokrasiye-balans-ayari-verilen-gunleri-cok-geride-1093676300.html
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, meslek lisesi
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, meslek lisesi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programları hakkında önemli bir detayı paylaştı. Işıkhan "İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını kaydetti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz. İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz"