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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir" dedi.Ülkenin geleceğini alın teri ve emeğiyle inşa eden her vatandaşın hakkını korumanın temel sorumlulukları olduğunu belirten Işıkhan şu cümleleri kaydetti:Bu tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletle birlikte yazdıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:
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ankara, türkiye, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, tüsiad, recep tayyip erdoğan
ankara, türkiye, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, tüsiad, recep tayyip erdoğan

Bakan Işıkhan'dan TÜSİAD açıklaması: 'Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bıraktı'

17:12 14.02.2025 (güncellendi: 17:35 14.02.2025)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milli iradenin üstünde hiçbir güç olmadığını ve olamayacağını belirterek Türkiye'nin demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bıraktığını vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir" dedi.
Ülkenin geleceğini alın teri ve emeğiyle inşa eden her vatandaşın hakkını korumanın temel sorumlulukları olduğunu belirten Işıkhan şu cümleleri kaydetti:

Unutulmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur, olamaz. Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bırakmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur.

Bu tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletle birlikte yazdıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının görevi de bu ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır. Biz, kutlu yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ne vesayet, ne tehdit, ne de eski Türkiye hayalleri... Bu millet, kendi kaderini kendi belirler ve onu hiçbir güç değiştiremez.

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