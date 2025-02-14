Bakan Işıkhan'dan TÜSİAD açıklaması: 'Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bıraktı'

Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının görevi de bu ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır. Biz, kutlu yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ne vesayet, ne tehdit, ne de eski Türkiye hayalleri... Bu millet, kendi kaderini kendi belirler ve onu hiçbir güç değiştiremez.