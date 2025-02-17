Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilerin indirimli ulaşım hakkı kaldırıldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ayasofyanin-yanindaki-bin-500-yillik-sarnic-masaj-salonuna-donusturuldu-bakanlik-inceleme-baslatti-1093722755.html
Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı
Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Ayasofya'nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise konuyla... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T10:23+0300
2025-02-17T10:23+0300
yaşam
ayasofya
sarnıç
masaj
masaj salonu
havuz
kültür ve turizm bakanlığı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/01/1042761700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a4df7925353f286fe1fd0969d31f48e.jpg
İstanbul'un tarihi mirasına yönelik yeni bir tahribat skandalı ortaya çıktı.Tarihi sarnıçta SPA merkeziAyasofya’nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından izinsiz şekilde SPA merkezine dönüştürüldü. Tarihi yapıya havuz ve masaj salonları ekleyen işletme, kişi başı 200 Euro ücret alarak hizmet verdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi, kaçak yapıya yönelik inceleme başlatırken, işletmeye hukuki işlem uygulanacağı bildirildi.Spa merkezine dönüştürdülerSabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan bir turistik işletme, tepkilere neden oluyor.Ayasofya yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi.Sarnıç içine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı.Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi.Bakanlık müdahale ettiKültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.Kaçak ek yapıldıYapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi.İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gunluk-kiraladiklari-yalida-kacak-parti-yaptilar-400-ogrenci-magdur-oldu-1092282596.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/01/1042761700_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_71568f64646e30d55d48d51f6f50a363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayasofya, sarnıç, masaj, masaj salonu, havuz, kültür ve turizm bakanlığı, soruşturma
ayasofya, sarnıç, masaj, masaj salonu, havuz, kültür ve turizm bakanlığı, soruşturma

Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı

10:23 17.02.2025
© DHAMardin - Dara Antik Kenti - Sarnıç
Mardin - Dara Antik Kenti - Sarnıç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© DHA
Abone ol
Ayasofya'nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise konuyla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un tarihi mirasına yönelik yeni bir tahribat skandalı ortaya çıktı.

Tarihi sarnıçta SPA merkezi

Ayasofya’nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından izinsiz şekilde SPA merkezine dönüştürüldü. Tarihi yapıya havuz ve masaj salonları ekleyen işletme, kişi başı 200 Euro ücret alarak hizmet verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi, kaçak yapıya yönelik inceleme başlatırken, işletmeye hukuki işlem uygulanacağı bildirildi.

Spa merkezine dönüştürdüler

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan bir turistik işletme, tepkilere neden oluyor.
Ayasofya yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi.
Sarnıç içine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı.
Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi.

Bakanlık müdahale etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

Kaçak ek yapıldı

Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.
Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi.
İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
YAŞAM
Günlük kiraladıkları yalıda 'kaçak parti' yaptılar: 400 öğrenci mağdur oldu
2 Ocak, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала