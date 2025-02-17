https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ayasofyanin-yanindaki-bin-500-yillik-sarnic-masaj-salonuna-donusturuldu-bakanlik-inceleme-baslatti-1093722755.html

Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı

Ayasofya'nın yanındaki bin 500 yıllık sarnıç, masaj salonuna dönüştürüldü: Bakanlık inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Ayasofya'nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise konuyla... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T10:23+0300

2025-02-17T10:23+0300

2025-02-17T10:23+0300

yaşam

ayasofya

sarnıç

masaj

masaj salonu

havuz

kültür ve turizm bakanlığı

soruşturma

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İstanbul'un tarihi mirasına yönelik yeni bir tahribat skandalı ortaya çıktı.Tarihi sarnıçta SPA merkeziAyasofya’nın yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından izinsiz şekilde SPA merkezine dönüştürüldü. Tarihi yapıya havuz ve masaj salonları ekleyen işletme, kişi başı 200 Euro ücret alarak hizmet verdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi, kaçak yapıya yönelik inceleme başlatırken, işletmeye hukuki işlem uygulanacağı bildirildi.Spa merkezine dönüştürdülerSabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan bir turistik işletme, tepkilere neden oluyor.Ayasofya yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi.Sarnıç içine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı.Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi.Bakanlık müdahale ettiKültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.Kaçak ek yapıldıYapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi.İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.

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ayasofya, sarnıç, masaj, masaj salonu, havuz, kültür ve turizm bakanlığı, soruşturma