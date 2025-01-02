https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gunluk-kiraladiklari-yalida-kacak-parti-yaptilar-400-ogrenci-magdur-oldu-1092282596.html
Günlük kiraladıkları yalıda 'kaçak parti' yaptılar: 400 öğrenci mağdur oldu
Günlük kiraladıkları yalıda 'kaçak parti' yaptılar: 400 öğrenci mağdur oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yalıda organize edilen yılbaşı partisi işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Parti için bilet alan 400 öğrenci mağdur... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T13:49+0300
2025-01-02T13:49+0300
2025-01-02T13:49+0300
yaşam
istanbul
yalı
yılbaşı partisi
galatasaray üniversitesi gezi ve kampçılık kulübü
kaçak
kaçak içki
günlük kiralık ev
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Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün İstanbul Sarıyer'de bir yalıda organize ettiği yılbaşı partisi, işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Partiyi organize edenlerin yalıyı, bir günlük kiraladıkları belirlenirken 650-850 lira arasında satılan biletleri alan 400 öğrenci mağdur oldu. Yalıda yılbaşı partisi diye geldiler amaSarıyer Meserburnu Caddesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize ettiğini duyurdu. Partinin bilet fiyatları 650-850 lira arasında açıklanırken biletler de online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı.Kulübün sosyal medyasından "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. Ekipler ilk incelemede, işletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını belirleyince bu kez polise haber verildi. Yalıyı bir günlük online bir siteden kiraladıkları ortaya çıktıYapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı. Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.Parti organizatörü 'dolandırıcılıktan' gözaltına alındıYalının umuma acık bir yer olduğunu iddia eden işletme sahibi ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yunus-emre-enstitusunde-mali-sorusturma-sahte-faturalara-11-gozalti-1092279389.html
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istanbul, yalı, yılbaşı partisi , galatasaray üniversitesi gezi ve kampçılık kulübü, kaçak, kaçak içki, günlük kiralık ev
istanbul, yalı, yılbaşı partisi , galatasaray üniversitesi gezi ve kampçılık kulübü, kaçak, kaçak içki, günlük kiralık ev
Günlük kiraladıkları yalıda 'kaçak parti' yaptılar: 400 öğrenci mağdur oldu
İstanbul'da yalıda organize edilen yılbaşı partisi işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Parti için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu.
Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün İstanbul Sarıyer'de bir yalıda organize ettiği yılbaşı partisi, işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Partiyi organize edenlerin yalıyı, bir günlük kiraladıkları belirlenirken 650-850 lira arasında satılan biletleri alan 400 öğrenci mağdur oldu.
Yalıda yılbaşı partisi diye geldiler ama
Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize ettiğini duyurdu. Partinin bilet fiyatları 650-850 lira arasında açıklanırken biletler de online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı.
Kulübün sosyal medyasından "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. Ekipler ilk incelemede, işletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını belirleyince bu kez polise haber verildi.
Yalıyı bir günlük online bir siteden kiraladıkları ortaya çıktı
Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı. Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.
Parti organizatörü 'dolandırıcılıktan' gözaltına alındı
Yalının umuma acık bir yer olduğunu iddia eden işletme sahibi ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.