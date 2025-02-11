https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
Üsküdar'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T21:18+0300
2025-02-11T21:18+0300
2025-02-11T22:03+0300
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Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya alışveriş merkezinin eksi birinci katında yangın çıktı. Elektrikli hava perdesinden çıktığı belirlenen yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html
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üsküdar, yangın, yangın söndürme, avm, son dakika
üsküdar, yangın, yangın söndürme, avm, son dakika
Üsküdar'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
21:18 11.02.2025 (güncellendi: 22:03 11.02.2025)
İstanbul Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya alışveriş merkezinin eksi birinci katında yangın çıktı.
Elektrikli hava perdesinden çıktığı belirlenen yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.