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Ankara'da şube sekreterini öldüren sendika şube başkanı hayatını kaybetti
Ankara'da şube sekreterini öldüren sendika şube başkanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda bugün silahlı saldırıda bulunan şube başkanı Deniz Ilgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ilgan şube... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T21:15+0300
2025-02-17T21:15+0300
ankara
türkiye
sendika
birleşik metal iş sendikası
silahlı saldırı
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Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle bugün yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Şube Başkanı Deniz Ilgan olayın ardından tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 50 yaşındaki Ilgan ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html
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ankara, sendika, birleşik metal iş sendikası, silahlı saldırı
ankara, sendika, birleşik metal iş sendikası, silahlı saldırı

Ankara'da şube sekreterini öldüren sendika şube başkanı hayatını kaybetti

21:15 17.02.2025
© AA / Osmancan GürdoğanBirleşik Metal İş Sendikası
Birleşik Metal İş Sendikası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda bugün silahlı saldırıda bulunan şube başkanı Deniz Ilgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ilgan şube sekreterini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu.
Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle bugün yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Şube Başkanı Deniz Ilgan olayın ardından tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 50 yaşındaki Ilgan ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜRKİYE
Ankara'daki sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, tartıştığı sekreterini öldürdü
16:28
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