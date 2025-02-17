https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-sube-sekreterini-olduren-sendika-sube-baskani-hayatini-kaybetti-1093745325.html

Ankara'da şube sekreterini öldüren sendika şube başkanı hayatını kaybetti

Ankara'da şube sekreterini öldüren sendika şube başkanı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda bugün silahlı saldırıda bulunan şube başkanı Deniz Ilgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ilgan şube... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T21:15+0300

2025-02-17T21:15+0300

2025-02-17T21:15+0300

ankara

türkiye

sendika

birleşik metal iş sendikası

silahlı saldırı

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Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle bugün yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Şube Başkanı Deniz Ilgan olayın ardından tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 50 yaşındaki Ilgan ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaradaki-sendikada-silahli-saldiri-sube-baskani-sekreterini-oldurdu-1093739310.html

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ankara, sendika, birleşik metal iş sendikası, silahlı saldırı