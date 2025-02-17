https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/afad-duyurdu-ege-denizinde-5-buyuklugunde-deprem-1093726216.html
AFAD 3 dakika arayla depremleri duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
AFAD 3 dakika arayla depremleri duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yunan adalarında giderek artan sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'ndeki son dakika depremleri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T11:18+0300
2025-02-17T11:18+0300
2025-02-17T11:22+0300
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ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD 3 dakika arayla depremleri duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
11:18 17.02.2025 (güncellendi: 11:22 17.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Yunan adalarında giderek artan sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'ndeki son dakika depremleri duyurdu. Saat 10.49'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan 5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika önce 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.