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Amatör lig maçında taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı: Polis ve jandarma ekipleri müdahale etti
Amatör lig maçında taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı: Polis ve jandarma ekipleri müdahale etti
Sputnik Türkiye
Karabük'te oynanan amatör lig maçında ev sahibi takımın taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasmandaki taraftarlar tepki olarak koltukları... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Karabük 1. Amatör Ligi'nde Yortanspor-Eskipazar Belediyespor arasındaki maç 2-2 beraberlikle son buldu.Maçın ardından ev sahibi Yortanspor takımının taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler koltukları kırarak sahaya fırlattı.İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.
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taraftar, koltuk, karabük
taraftar, koltuk, karabük

Amatör lig maçında taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı: Polis ve jandarma ekipleri müdahale etti

00:09 17.02.2025 (güncellendi: 01:08 17.02.2025)
© AA / AAKarabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı
Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / AA
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Karabük'te oynanan amatör lig maçında ev sahibi takımın taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasmandaki taraftarlar tepki olarak koltukları kırarak, sahaya attı. Taraftarlar arasındaki gerginliğe polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.
Karabük 1. Amatör Ligi'nde Yortanspor-Eskipazar Belediyespor arasındaki maç 2-2 beraberlikle son buldu.
Maçın ardından ev sahibi Yortanspor takımının taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler koltukları kırarak sahaya fırlattı.
İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.
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