https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/17-subat-dunya-kediler-gununuz-kutlu-olsun-1093729923.html

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun!

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun!

Sputnik Türkiye

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü. 1990 yılından beri bu özel gün insanoğlunun en eski dostu kediler günü olarak kutlanıyor. 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T12:43+0300

2025-02-17T12:43+0300

2025-02-17T12:43+0300

yaşam

17 şubat dünya kediler günü

dünya kediler günü

kedi

yavru kedi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093729158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3a2b964bc090e952269eef956f2c8847.jpg

Dünyanın bir çok bölgesinde ve Türkiye'de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İlk olarak Dünya Kediler Günü hangi ülkede kutlanmaya başlandı? Neden Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak seçildi?Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da ortaya çıktı. İtalyan bir gazeteci olan Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik yaptığı anket sonucunda 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi. Ama farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.Neden 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi?Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh önplana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor. 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ne yapılır?Kedilerin bu özel gününde, sokakta zor şartlarda yaşayan kedilere dikkat çekebilirsiniz, kedi sahiplenmeyi teşvik edebilirsiniz. Kedi hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hayvan barınaklarına destek vermek, kedilere yönelik kötü muameleye karşı mücadele etmek de bugün ön planda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü nedir, 17 şubat dünya kediler günü, kediler günü nasıl ortaya çıktı, kediler günü neden 17 şubat