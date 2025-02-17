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17 Şubat Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun!
17 Şubat Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun!
Sputnik Türkiye
Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü. 1990 yılından beri bu özel gün insanoğlunun en eski dostu kediler günü olarak kutlanıyor. 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
17 şubat dünya kediler günü
dünya kediler günü
kedi
yavru kedi
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Dünyanın bir çok bölgesinde ve Türkiye'de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İlk olarak Dünya Kediler Günü hangi ülkede kutlanmaya başlandı? Neden Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak seçildi?Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da ortaya çıktı. İtalyan bir gazeteci olan Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik yaptığı anket sonucunda 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi. Ama farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.Neden 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi?Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh önplana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor. 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ne yapılır?Kedilerin bu özel gününde, sokakta zor şartlarda yaşayan kedilere dikkat çekebilirsiniz, kedi sahiplenmeyi teşvik edebilirsiniz. Kedi hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hayvan barınaklarına destek vermek, kedilere yönelik kötü muameleye karşı mücadele etmek de bugün ön planda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
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dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü nedir, 17 şubat dünya kediler günü, kediler günü nasıl ortaya çıktı, kediler günü neden 17 şubat
dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü ne zaman, dünya kediler günü nedir, 17 şubat dünya kediler günü, kediler günü nasıl ortaya çıktı, kediler günü neden 17 şubat

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nüz kutlu olsun!

12:43 17.02.2025
© Mustafa Hatipoğlukedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Mustafa Hatipoğlu
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Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü. 1990 yılından beri bu özel gün insanoğlunun en eski dostu kediler günü olarak kutlanıyor.
Dünyanın bir çok bölgesinde ve Türkiye'de 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İlk olarak Dünya Kediler Günü hangi ülkede kutlanmaya başlandı? Neden Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak seçildi?
© Mustafa Hatipoğlukedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
kedi
© Mustafa Hatipoğlu

Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da ortaya çıktı. İtalyan bir gazeteci olan Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik yaptığı anket sonucunda 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi.
Ama farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.
© Çiğdem Münibe Alyanakkedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
kedi
© Çiğdem Münibe Alyanak

Neden 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak seçildi?

Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh önplana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.
© İHA / EMİR ERTEN-AW290469Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor
Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor
© İHA / EMİR ERTEN-AW290469

17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ne yapılır?

Kedilerin bu özel gününde, sokakta zor şartlarda yaşayan kedilere dikkat çekebilirsiniz, kedi sahiplenmeyi teşvik edebilirsiniz. Kedi hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hayvan barınaklarına destek vermek, kedilere yönelik kötü muameleye karşı mücadele etmek de bugün ön planda.
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu
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