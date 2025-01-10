https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:47+0300
2025-01-10T11:47+0300
2025-01-10T11:47+0300
yaşam
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Türkiye onu, 3 bacağı olmasına rağmen sahibi çağırdığında hızla koşarak geldiği videosu ile tanıdı.Araç motorunda bulundu, ampute edildiTripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.Klinik ona Tripod adını verdiÜç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.'Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor'Şahin Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.Tripod mahallenin maskotu olduTripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/antalyada-koliden-cikan-maymun-yavrusu-fistik-yasam-parkinin-maskotu-oldu-1092242480.html
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kedi kedi tripod, tripod isimli kedi, tripod isimli kedinin videosu
kedi kedi tripod, tripod isimli kedi, tripod isimli kedinin videosu
İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu
Ankara'da bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi.
Türkiye onu, 3 bacağı olmasına rağmen sahibi çağırdığında hızla koşarak geldiği videosu ile tanıdı.
Araç motorunda bulundu, ampute edildi
Tripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.
Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.
Klinik ona Tripod adını verdi
Üç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.
Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.
'Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor'
Şahin Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.
Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.
Tripod mahallenin maskotu oldu
Tripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.
Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripod'dan çok korkuyor. Sosyal medyada Tripod'un bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."