https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html

İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu

İnternete koyulan hızlı koşma videosu ile tanınmıştı: 3 bacaklı kedi 'Tripod', mahallenin maskotu oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T11:47+0300

2025-01-10T11:47+0300

2025-01-10T11:47+0300

yaşam

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türkiye

tripod

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Türkiye onu, 3 bacağı olmasına rağmen sahibi çağırdığında hızla koşarak geldiği videosu ile tanıdı.Araç motorunda bulundu, ampute edildiTripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.Klinik ona Tripod adını verdiÜç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.'Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor'Şahin Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.Tripod mahallenin maskotu olduTripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

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kedi kedi tripod, tripod isimli kedi, tripod isimli kedinin videosu