https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/yurdun-batisi-ve-kuzeyi-yagisli-ic-ve-dogu-kesimlerinde-buzlanma-ve-don-bekleniyor-1093702763.html

Yurdun batısı ve kuzeyi yağışlı, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor

Yurdun batısı ve kuzeyi yağışlı, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteorolojiden bugünkü hava durumu raporuna göre ülkenin batı illerinde aralıklı yağış, iç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don bekleniyor. Doğu... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T09:24+0300

2025-02-16T09:24+0300

2025-02-16T09:24+0300

türkiye

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardıDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara BölgesiÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara Bölgesi illerinde hava sıcaklıkları 8°C ile 15°C arasında değişiyor. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 11°C ve aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Ege BölgesiParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 11°C ile 17°C arasında değişirken İzmir'de hava sıcaklığı bugün 17°C ve sağanak yağış uyarısı var. Akdeniz BölgesiParçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında değişirken Antalya'da hava sıcaklığı bugün 18°C ve zaman zaman bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis uyarısı var. İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 11°C ile 13°C arasında değişirken Ankara'da bugün hava sıcaklığı 12°C tahmin edilirken hafif yağmur bekleniyor. Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıkları 8°C ile 13°C arasında değişiyor. Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayına dikkat. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi var. Erzurum'da hava sıcaklığı -2°C, Kars'ta 2°C, Malatya'da 7°C ve Van'da 1°C olarak tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge illerinde hava sıcaklığı 8°C ile 12°C arasında değişiyor. Denizlerde ise Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/istanbula-kar-geri-geliyor-3-gun-surecek-yogun-yagis-bekleniyor-1093689074.html

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