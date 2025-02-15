https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/istanbula-kar-geri-geliyor-3-gun-surecek-yogun-yagis-bekleniyor-1093689074.html

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul’da çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu. Yolların kapanabileceği ve şehir merkezinde de etkili olacağı belirtiliyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

2025-02-15T12:42+0300

2025-02-15T12:42+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da çarşamba günü itibarıyla yoğun bir kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Yağışların, 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının bu kez yalnızca yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezinde de etkisini göstereceği ifade edildi.Yollar kapanabilir, tedbirli olunmalıMeteorologlara göre, kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşecek ve yolların kapanmasına neden olabilecek. Özellikle araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli olabilecek durumlara karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, İstanbulluları tedbirli olmaya ve yol durumunu sürekli kontrol etmeye çağırıyor.Geçmişteki kar yağışı beyaza bürümüştüGeçtiğimiz haftalarda İstanbul’da etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluşturmuştu. Ancak bu yağış, şehir merkezinde daha hafif şekilde hissedilmişti. Bu kez beklenen kar yağışının, şehrin tamamında etkili olması ve kalın bir kar tabakası oluşturması bekleniyor.Meteoroloji’den resmi açıklamaMeteoroloji uzmanları, kış mevsiminin henüz bitmediğini ve soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. İstanbul için yapılan bu kar uyarısı, özellikle şehir içindeki ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırabilir. Kar yağışının yoğun olacağı saatler için yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.Kar yağışı ne zaman bitecek?Kar yağışı, çarşamba günü başlayacak ve 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Hava durumu tahminlerine göre, cumartesi günü kar yağışının sona ermesi ve yerini soğuk ama güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.Uzmanlar, kar yağışı öncesi vatandaşların gerekli önlemleri almasını öneriyor. Araçlar için kış lastiği kullanımı, buzlanmaya karşı zincir bulundurulması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, kar yağışının getireceği olumsuzlukları en aza indirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html

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