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Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, İstanbul’da çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu. Yolların kapanabileceği ve şehir merkezinde de etkili olacağı belirtiliyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
2025-02-15T12:42+0300
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yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da çarşamba günü itibarıyla yoğun bir kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Yağışların, 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının bu kez yalnızca yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezinde de etkisini göstereceği ifade edildi.Yollar kapanabilir, tedbirli olunmalıMeteorologlara göre, kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşecek ve yolların kapanmasına neden olabilecek. Özellikle araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli olabilecek durumlara karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, İstanbulluları tedbirli olmaya ve yol durumunu sürekli kontrol etmeye çağırıyor.Geçmişteki kar yağışı beyaza bürümüştüGeçtiğimiz haftalarda İstanbul’da etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluşturmuştu. Ancak bu yağış, şehir merkezinde daha hafif şekilde hissedilmişti. Bu kez beklenen kar yağışının, şehrin tamamında etkili olması ve kalın bir kar tabakası oluşturması bekleniyor.Meteoroloji’den resmi açıklamaMeteoroloji uzmanları, kış mevsiminin henüz bitmediğini ve soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. İstanbul için yapılan bu kar uyarısı, özellikle şehir içindeki ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırabilir. Kar yağışının yoğun olacağı saatler için yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.Kar yağışı ne zaman bitecek?Kar yağışı, çarşamba günü başlayacak ve 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Hava durumu tahminlerine göre, cumartesi günü kar yağışının sona ermesi ve yerini soğuk ama güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.Uzmanlar, kar yağışı öncesi vatandaşların gerekli önlemleri almasını öneriyor. Araçlar için kış lastiği kullanımı, buzlanmaya karşı zincir bulundurulması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, kar yağışının getireceği olumsuzlukları en aza indirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html
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i̇stanbul kar yağışı, i̇stanbul hava durumu, meteoroloji kar uyarısı, i̇stanbul kar ne zaman, i̇stanbul çarşamba kar yağışı, i̇stanbul yoğun kar yağışı, yollar kapanabilir i̇stanbul, kar yağışı 3 gün sürecek, i̇stanbul kar hazırlıkları, i̇stanbul kış hava durumu, meteoroloji i̇stanbul kar tahmini, i̇stanbul kış şartları, kar yağışı etkili olacak, i̇stanbul yüksek kesimler kar, kar yağışı i̇stanbul merkez

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor

12:42 15.02.2025 (güncellendi: 12:43 15.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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Meteoroloji, İstanbul’da yeni bir kar yağışı için tarih verdi. Çarşamba günü başlayacak yağışlar, şehir genelinde etkili olacak ve 3 gün sürecek. Özellikle şehir merkezini de etkileyeceği belirtilen kar yağışı, yolların kapanmasına neden olabilir. İşte İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da çarşamba günü itibarıyla yoğun bir kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Yağışların, 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının bu kez yalnızca yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezinde de etkisini göstereceği ifade edildi.

Yollar kapanabilir, tedbirli olunmalı

Meteorologlara göre, kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşecek ve yolların kapanmasına neden olabilecek. Özellikle araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli olabilecek durumlara karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, İstanbulluları tedbirli olmaya ve yol durumunu sürekli kontrol etmeye çağırıyor.

Geçmişteki kar yağışı beyaza bürümüştü

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluşturmuştu. Ancak bu yağış, şehir merkezinde daha hafif şekilde hissedilmişti. Bu kez beklenen kar yağışının, şehrin tamamında etkili olması ve kalın bir kar tabakası oluşturması bekleniyor.

Meteoroloji’den resmi açıklama

Meteoroloji uzmanları, kış mevsiminin henüz bitmediğini ve soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. İstanbul için yapılan bu kar uyarısı, özellikle şehir içindeki ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırabilir. Kar yağışının yoğun olacağı saatler için yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kar yağışı ne zaman bitecek?

Kar yağışı, çarşamba günü başlayacak ve 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Hava durumu tahminlerine göre, cumartesi günü kar yağışının sona ermesi ve yerini soğuk ama güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.
Uzmanlar, kar yağışı öncesi vatandaşların gerekli önlemleri almasını öneriyor. Araçlar için kış lastiği kullanımı, buzlanmaya karşı zincir bulundurulması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, kar yağışının getireceği olumsuzlukları en aza indirebilir.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek
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