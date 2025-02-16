https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/uskudarda-hastalara-biber-gazi-sikan-ve-silah-gosteren-doktor-hakkinda-islem-baslatildi-1093715349.html
Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve silah gösteren doktor hakkında işlem başlatıldı
Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve silah gösteren doktor hakkında işlem başlatıldı
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Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor O.K.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. İstanbul İl Sağlık... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T21:26+0300
2025-02-16T21:26+0300
2025-02-16T21:26+0300
türkiye
doktor
biber gazı
silah
silah taşıma
uzman doktor
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
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Hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor O.K.K. hakkında işlem başlatıldı.Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 14 Şubat Cuma günü yaşanan olay, sağlık camiasında büyük tepki çekti. İddiaya göre, hastalara biber gazı sıkan ve hastane personeline silah gösteren doktor O.K.K. hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın titizlikle incelendiğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Güner, “İlgili doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kirklareli-milletvekili-ahmet-gokhan-saricam-saglik-calisanlarinin-girtlagina-yapisin-1093714069.html
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doktor, biber gazı, silah, silah taşıma, uzman doktor, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı
doktor, biber gazı, silah, silah taşıma, uzman doktor, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı
Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve silah gösteren doktor hakkında işlem başlatıldı
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor O.K.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayın adli makamlara bildirildiğini ve detaylı incelemenin sürdüğünü açıkladı.
Hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor O.K.K. hakkında işlem başlatıldı.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 14 Şubat Cuma günü yaşanan olay, sağlık camiasında büyük tepki çekti. İddiaya göre, hastalara biber gazı sıkan ve hastane personeline silah gösteren doktor O.K.K. hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın titizlikle incelendiğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Güner, “İlgili doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.