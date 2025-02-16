Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artıyor.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kirklareli-milletvekili-ahmet-gokhan-saricam-saglik-calisanlarinin-girtlagina-yapisin-1093714069.html
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın
Sputnik Türkiye
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar'da düzenlenen bir törende sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T19:49+0300
2025-02-16T19:49+0300
türkiye
ak parti
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
doktor
saldırı
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanları hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi.AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Pınarhisar'da düzenlenen 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik tartışma yaratan ifadeler kullandı. Sarıçam, konuşmasında, "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü. Sağlık çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıçam, "Konuşmamın sadece bir bölümü alınarak yanlış bir algı oluşturuldu. Bu sözler bir espri amacı taşıyordu ve samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşlarıma yönelikti. Kırılan ve üzülen tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Sarıçam, yaşanan tartışmanın bilinçli bir manipülasyon olduğunu savunarak, kamuoyunu bu tür çarpıtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/endoskopi-sirasinda-bagirsagi-delinen-gazeteci-hayatini-kaybetti-1093711595.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hemşire
ak parti, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hemşire

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın

19:49 16.02.2025
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA
Abone ol
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar'da düzenlenen bir törende sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti. Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını belirterek, sağlık çalışanlarından özür diledi. Konuşmanın bir espri amacı taşıdığını ve manipülasyon yapıldığını öne sürdü.
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanları hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Pınarhisar'da düzenlenen 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik tartışma yaratan ifadeler kullandı. Sarıçam, konuşmasında, "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü. Sağlık çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıçam, "Konuşmamın sadece bir bölümü alınarak yanlış bir algı oluşturuldu. Bu sözler bir espri amacı taşıyordu ve samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşlarıma yönelikti. Kırılan ve üzülen tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Sarıçam, yaşanan tartışmanın bilinçli bir manipülasyon olduğunu savunarak, kamuoyunu bu tür çarpıtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Meral Kara Delen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
TÜRKİYE
Endoskopi sırasında bağırsağı delinen gazeteci hayatını kaybetti
16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала