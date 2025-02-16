https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kirklareli-milletvekili-ahmet-gokhan-saricam-saglik-calisanlarinin-girtlagina-yapisin-1093714069.html
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın
Sputnik Türkiye
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar'da düzenlenen bir törende sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T19:49+0300
2025-02-16T19:49+0300
2025-02-16T19:49+0300
türkiye
ak parti
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
doktor
saldırı
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanları hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi.AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Pınarhisar'da düzenlenen 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik tartışma yaratan ifadeler kullandı. Sarıçam, konuşmasında, "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü. Sağlık çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıçam, "Konuşmamın sadece bir bölümü alınarak yanlış bir algı oluşturuldu. Bu sözler bir espri amacı taşıyordu ve samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşlarıma yönelikti. Kırılan ve üzülen tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Sarıçam, yaşanan tartışmanın bilinçli bir manipülasyon olduğunu savunarak, kamuoyunu bu tür çarpıtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/endoskopi-sirasinda-bagirsagi-delinen-gazeteci-hayatini-kaybetti-1093711595.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hemşire
ak parti, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hemşire
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar'da düzenlenen bir törende sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti. Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını belirterek, sağlık çalışanlarından özür diledi. Konuşmanın bir espri amacı taşıdığını ve manipülasyon yapıldığını öne sürdü.
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanları hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Pınarhisar'da düzenlenen 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik tartışma yaratan ifadeler kullandı. Sarıçam, konuşmasında, "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü. Sağlık çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıçam, "Konuşmamın sadece bir bölümü alınarak yanlış bir algı oluşturuldu. Bu sözler bir espri amacı taşıyordu ve samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşlarıma yönelikti. Kırılan ve üzülen tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Sarıçam, yaşanan tartışmanın bilinçli bir manipülasyon olduğunu savunarak, kamuoyunu bu tür çarpıtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.