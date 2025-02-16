https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kirklareli-milletvekili-ahmet-gokhan-saricam-saglik-calisanlarinin-girtlagina-yapisin-1093714069.html

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam: Sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın

Sputnik Türkiye

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar'da düzenlenen bir törende sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çekti... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T19:49+0300

2025-02-16T19:49+0300

2025-02-16T19:49+0300

türkiye

ak parti

sağlık

sağlık bakanı

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

doktor

saldırı

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanları hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi.AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Pınarhisar'da düzenlenen 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik tartışma yaratan ifadeler kullandı. Sarıçam, konuşmasında, "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sarıçam, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü. Sağlık çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Sarıçam, "Konuşmamın sadece bir bölümü alınarak yanlış bir algı oluşturuldu. Bu sözler bir espri amacı taşıyordu ve samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşlarıma yönelikti. Kırılan ve üzülen tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Sarıçam, yaşanan tartışmanın bilinçli bir manipülasyon olduğunu savunarak, kamuoyunu bu tür çarpıtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/endoskopi-sirasinda-bagirsagi-delinen-gazeteci-hayatini-kaybetti-1093711595.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hemşire