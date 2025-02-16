https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/turkiyeye-yonelen-kutup-soguklari-siddetli-kar-getiriyor-48-saat-cok-onemli-1093704370.html

Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli

Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli

Sputnik Türkiye

Türkiye, 17 Şubat Pazartesi'nden itibaren kutup soğuklarının etkisine girmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı için uzmanlar... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T11:44+0300

2025-02-16T11:44+0300

2025-02-16T11:44+0300

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Kutup soğuklarını ve şiddetli karı taşıyacak hava sistemi Türkiye'ye yöneldi. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, 3 gün sürmesi bekleniyor. 20-21 Şubat tarihlerinde şiddetini artırması beklenen kar için uzmanlar, son 48 saatin önemli olduğunu vurguladı. Meteoroloji ve AKOM'un yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen kutup soğuklarının ve yağışlı hava dalgasının yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Yeni haftada özellikle Marmara hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında olacağını belirten AKOM, İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren Cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı tahmin ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/yurdun-batisi-ve-kuzeyi-yagisli-ic-ve-dogu-kesimlerinde-buzlanma-ve-don-bekleniyor-1093702763.html

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akom, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kutup, kutup soğukları