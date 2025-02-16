https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/turkiyeye-yonelen-kutup-soguklari-siddetli-kar-getiriyor-48-saat-cok-onemli-1093704370.html
Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli
Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli
Sputnik Türkiye
Türkiye, 17 Şubat Pazartesi'nden itibaren kutup soğuklarının etkisine girmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı için uzmanlar... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T11:44+0300
2025-02-16T11:44+0300
2025-02-16T11:44+0300
yaşam
akom
meteoroloji
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
kutup
kutup soğukları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093476338_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_c286e63c829222df07278bda444c80a3.jpg
Kutup soğuklarını ve şiddetli karı taşıyacak hava sistemi Türkiye'ye yöneldi. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, 3 gün sürmesi bekleniyor. 20-21 Şubat tarihlerinde şiddetini artırması beklenen kar için uzmanlar, son 48 saatin önemli olduğunu vurguladı. Meteoroloji ve AKOM'un yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen kutup soğuklarının ve yağışlı hava dalgasının yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Yeni haftada özellikle Marmara hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında olacağını belirten AKOM, İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren Cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı tahmin ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/yurdun-batisi-ve-kuzeyi-yagisli-ic-ve-dogu-kesimlerinde-buzlanma-ve-don-bekleniyor-1093702763.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093476338_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_458ceaaf9bd90a47f3b68f088e42ab83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akom, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kutup, kutup soğukları
akom, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kutup, kutup soğukları
Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli
Türkiye, 17 Şubat Pazartesi'nden itibaren kutup soğuklarının etkisine girmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı için uzmanlar son 48 saatin önemli olduğunu belirtti.
Kutup soğuklarını ve şiddetli karı taşıyacak hava sistemi Türkiye'ye yöneldi. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, 3 gün sürmesi bekleniyor. 20-21 Şubat tarihlerinde şiddetini artırması beklenen kar için uzmanlar, son 48 saatin önemli olduğunu vurguladı.
Meteoroloji ve AKOM'un yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen kutup soğuklarının ve yağışlı hava dalgasının yarından itibaren etkili olması bekleniyor.
Yeni haftada özellikle Marmara hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında olacağını belirten AKOM, İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren Cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı tahmin ediyor.