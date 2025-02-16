Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artıyor.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/turkiyeye-yonelen-kutup-soguklari-siddetli-kar-getiriyor-48-saat-cok-onemli-1093704370.html
Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli
Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli
Sputnik Türkiye
Türkiye, 17 Şubat Pazartesi'nden itibaren kutup soğuklarının etkisine girmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı için uzmanlar... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T11:44+0300
2025-02-16T11:44+0300
yaşam
akom
meteoroloji
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
kutup
kutup soğukları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093476338_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_c286e63c829222df07278bda444c80a3.jpg
Kutup soğuklarını ve şiddetli karı taşıyacak hava sistemi Türkiye'ye yöneldi. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, 3 gün sürmesi bekleniyor. 20-21 Şubat tarihlerinde şiddetini artırması beklenen kar için uzmanlar, son 48 saatin önemli olduğunu vurguladı. Meteoroloji ve AKOM'un yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen kutup soğuklarının ve yağışlı hava dalgasının yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Yeni haftada özellikle Marmara hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında olacağını belirten AKOM, İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren Cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı tahmin ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/yurdun-batisi-ve-kuzeyi-yagisli-ic-ve-dogu-kesimlerinde-buzlanma-ve-don-bekleniyor-1093702763.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093476338_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_458ceaaf9bd90a47f3b68f088e42ab83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kutup, kutup soğukları
akom, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, kutup, kutup soğukları

Türkiye'ye yönelen kutup soğukları şiddetli kar getiriyor: 48 saat çok önemli

11:44 16.02.2025
© AP PhotoJaponya kar yağışı
Japonya kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AP Photo
Abone ol
Türkiye, 17 Şubat Pazartesi'nden itibaren kutup soğuklarının etkisine girmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı için uzmanlar son 48 saatin önemli olduğunu belirtti.
Kutup soğuklarını ve şiddetli karı taşıyacak hava sistemi Türkiye'ye yöneldi. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, 3 gün sürmesi bekleniyor. 20-21 Şubat tarihlerinde şiddetini artırması beklenen kar için uzmanlar, son 48 saatin önemli olduğunu vurguladı.
Meteoroloji ve AKOM'un yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen kutup soğuklarının ve yağışlı hava dalgasının yarından itibaren etkili olması bekleniyor.
Yeni haftada özellikle Marmara hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında olacağını belirten AKOM, İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren Cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı tahmin ediyor.
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
TÜRKİYE
Yurdun batısı ve kuzeyi yağışlı, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала