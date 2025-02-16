https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/trafikte-makas-atmaya-sert-cezalar-geliyor-1093703045.html

Trafikte 'makas atmaya' sert cezalar geliyor

Trafikte 'makas atmaya' sert cezalar geliyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, trafikte makas atarak diğer araçları tehlikeye atanlara daha sert cezalar üzerinde çalışıyor. Cezalar arasında sürücü belgesinin geri... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T09:41+0300

2025-02-16T09:41+0300

2025-02-16T09:41+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

makas atma

trafik cezası

trafik para cezası

trafikten men

ehliyet

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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında makas atan sürücülere yönelik yaptığı denetlemelerde 12 bin 919 sürücüye ve araca işlem yapıldığını duyurdu. Trafikte makas atarak art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirenlere işlem yapan İçişleri Bakanlığı, daha sert cezalar üzerinde çalıştığını da açıkladı. Bakanlık makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye atanlara yönelik çalışmasında, sürücü belgesinin geri alınmasından araçların trafikten men edilmesine kadar bir dizi ceza planlıyor. Bakanlık çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını ayrıca vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trafik-cezalari-artiriliyor-bunlari-yapanlar-yandi-yeni-donemde-ehliyet-iptali-ve-hapis-cezasi-1093553842.html

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i̇çişleri bakanlığı, makas atma, trafik cezası, trafik para cezası, trafikten men, ehliyet