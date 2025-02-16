https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/trafikte-makas-atmaya-sert-cezalar-geliyor-1093703045.html
Trafikte 'makas atmaya' sert cezalar geliyor
Trafikte 'makas atmaya' sert cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, trafikte makas atarak diğer araçları tehlikeye atanlara daha sert cezalar üzerinde çalışıyor. Cezalar arasında sürücü belgesinin geri... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T09:41+0300
2025-02-16T09:41+0300
2025-02-16T09:41+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
makas atma
trafik cezası
trafik para cezası
trafikten men
ehliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092113210_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_d02799cb50e2bf6db6f7808c754c2314.jpg
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında makas atan sürücülere yönelik yaptığı denetlemelerde 12 bin 919 sürücüye ve araca işlem yapıldığını duyurdu. Trafikte makas atarak art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirenlere işlem yapan İçişleri Bakanlığı, daha sert cezalar üzerinde çalıştığını da açıkladı. Bakanlık makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye atanlara yönelik çalışmasında, sürücü belgesinin geri alınmasından araçların trafikten men edilmesine kadar bir dizi ceza planlıyor. Bakanlık çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını ayrıca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trafik-cezalari-artiriliyor-bunlari-yapanlar-yandi-yeni-donemde-ehliyet-iptali-ve-hapis-cezasi-1093553842.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092113210_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_9f0cf6c2f1eaba09a9e749dddf7f4482.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, makas atma, trafik cezası, trafik para cezası, trafikten men, ehliyet
i̇çişleri bakanlığı, makas atma, trafik cezası, trafik para cezası, trafikten men, ehliyet
Trafikte 'makas atmaya' sert cezalar geliyor
İçişleri Bakanlığı, trafikte makas atarak diğer araçları tehlikeye atanlara daha sert cezalar üzerinde çalışıyor. Cezalar arasında sürücü belgesinin geri alınmasından araçların trafikten men edilmesine kadar bir dizi yaptırım planlanıyor.
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında makas atan sürücülere yönelik yaptığı denetlemelerde 12 bin 919 sürücüye ve araca işlem yapıldığını duyurdu. Trafikte makas atarak art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirenlere işlem yapan İçişleri Bakanlığı, daha sert cezalar üzerinde çalıştığını da açıkladı.
Bakanlık makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye atanlara yönelik çalışmasında, sürücü belgesinin geri alınmasından araçların trafikten men edilmesine kadar bir dizi ceza planlıyor. Bakanlık çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını ayrıca vurguladı.