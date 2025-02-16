https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/sihirli-annem-dizisinin-yildizi-gizem-guvenin-sari-serum-paylasimi-tepki-cekti-1093710381.html

Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven'in sarı serum paylaşımı tepki çekti

Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven'in sarı serum paylaşımı tepki çekti

Sputnik Türkiye

Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gizem Güven, sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T15:32+0300

2025-02-16T15:32+0300

2025-02-16T15:32+0300

türkiye

sarı serum

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya bağımlılığı

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Sosyal medyada sarı serum paylaşımı gündem olan oyuncu Gizem Güven'e tepki yağdı.Türkiye'de son bir ayda sarı serum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, 1.5 milyon takipçisi olan Gizem Güven, babasına sarı serum takıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, büyük tepki çekti. Oyuncu Güven'in, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, takipçilerini sarı seruma teşvike yönelik bir mesaj olarak algılandı. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür özendiren paylaşımların bilinçsiz kullanımı artırdığını belirterek, sağlık uygulamalarının mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.Sarı Serum nedir?Sarı serum, halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' olarak da bilinen, genellikle bağışıklık sistemini desteklemek ve vitamin-mineral eksikliklerini gidermek amacıyla hastanelerde doktor kontrolünde uygulanan bir serum türü olarak bilinir. İçeriğinde B1, B6, B12 ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko gibi bileşenler bulunur. Bu serum, özellikle grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlarda vücudu desteklemek, enerji seviyesini artırmak ve hastalık sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla kullanılır. Ancak, sarı serumun yanlış veya bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık risklerine yol açabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sari-serum-tehlikesi-yayiliyor-bir-can-daha-aldi-sari-serumun-icerigi-nedir-neden-olume-yol-aciyor-1093240906.html

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Sputnik Türkiye

sarı serum, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı