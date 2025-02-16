https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/sihirli-annem-dizisinin-yildizi-gizem-guvenin-sari-serum-paylasimi-tepki-cekti-1093710381.html
Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven'in sarı serum paylaşımı tepki çekti
Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven'in sarı serum paylaşımı tepki çekti
Sputnik Türkiye
Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gizem Güven, sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T15:32+0300
2025-02-16T15:32+0300
2025-02-16T15:32+0300
türkiye
sarı serum
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093241489_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2b5cc2d1a6bc59f058f0ba8c2194e413.jpg
Sosyal medyada sarı serum paylaşımı gündem olan oyuncu Gizem Güven'e tepki yağdı.Türkiye'de son bir ayda sarı serum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, 1.5 milyon takipçisi olan Gizem Güven, babasına sarı serum takıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, büyük tepki çekti. Oyuncu Güven'in, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, takipçilerini sarı seruma teşvike yönelik bir mesaj olarak algılandı. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür özendiren paylaşımların bilinçsiz kullanımı artırdığını belirterek, sağlık uygulamalarının mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.Sarı Serum nedir?Sarı serum, halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' olarak da bilinen, genellikle bağışıklık sistemini desteklemek ve vitamin-mineral eksikliklerini gidermek amacıyla hastanelerde doktor kontrolünde uygulanan bir serum türü olarak bilinir. İçeriğinde B1, B6, B12 ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko gibi bileşenler bulunur. Bu serum, özellikle grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlarda vücudu desteklemek, enerji seviyesini artırmak ve hastalık sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla kullanılır. Ancak, sarı serumun yanlış veya bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık risklerine yol açabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sari-serum-tehlikesi-yayiliyor-bir-can-daha-aldi-sari-serumun-icerigi-nedir-neden-olume-yol-aciyor-1093240906.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093241489_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_94f89c18b15110f006dadddbcc2b79d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarı serum, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı
sarı serum, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı
Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven'in sarı serum paylaşımı tepki çekti
Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gizem Güven, sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini topladı. Halk arasında 'sarı serum' olarak bilinen B vitamini takviyesi ölümlere neden olurken sosyal medyada özendirici paylaşımların yapılması bir çok kişi tarafından endişeyle karşılandı.
Sosyal medyada sarı serum paylaşımı gündem olan oyuncu Gizem Güven'e tepki yağdı.
Türkiye'de son bir ayda sarı serum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, 1.5 milyon takipçisi olan Gizem Güven, babasına sarı serum takıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, büyük tepki çekti. Oyuncu Güven'in, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, takipçilerini sarı seruma teşvike yönelik bir mesaj olarak algılandı. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür özendiren paylaşımların bilinçsiz kullanımı artırdığını belirterek, sağlık uygulamalarının mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.
Sarı serum, halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' olarak da bilinen, genellikle bağışıklık sistemini desteklemek ve vitamin-mineral eksikliklerini gidermek amacıyla hastanelerde doktor kontrolünde uygulanan bir serum türü olarak bilinir. İçeriğinde B1, B6, B12 ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ve çinko gibi bileşenler bulunur. Bu serum, özellikle grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlarda vücudu desteklemek, enerji seviyesini artırmak ve hastalık sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla kullanılır. Ancak, sarı serumun yanlış veya bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık risklerine yol açabileceği ifade edildi.