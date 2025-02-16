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Santorini'de okullar 1 hafta tatil edildi: Adada yanardağ uyarısı yapıldı
Santorini'de okullar 1 hafta tatil edildi: Adada yanardağ uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Santorini ve Amorgos adaları arasında yer alan Anydros Denizi bölgesindeki deprem aktivitesi, bilim insanları tarafından değerlendirildi. Sismik Risk... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T18:56+0300
2025-02-16T19:02+0300
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Santorini depremlerinin volkanik aktiviteyle bağlantılı olduğu ve bir patlama evresine işaret ettiği belirtildi.Yunanistan'ın Santorini ve Amorgos adaları arasında yer alan Anydros Denizi bölgesindeki deprem aktivitesi, bilim insanları tarafından değerlendirildi. Sismik Risk Değerlendirme ve Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi'nin ortak toplantısında, bölgedeki deprem aktivitesinin nispeten azaldığı belirtildi. Toplantıya, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da katıldı.Bilim insanları, 1 Şubat'tan bu yana bölgede 3.0 büyüklüğünü aşan yaklaşık bin 300 deprem kaydedildiğini ve en büyük depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Bu deprem aktivitesinin, NE-SW yönlü denizaltı fay hatlarından kaynaklandığı ve bölgenin genel jeodinamik yapısının bir parçası olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu aktivitenin tektonik hareketler ve daha derin magmatik faaliyetlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıktığı belirtildi.Komite Thera, İos, Anafi ve Amorgos'taki okulların 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu. Santorini depremlerinin volkanik aktiviteyle bağlantılı olduğu ve devam eden bir patlama evresine işaret ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/santorini-depremleri-sonrasi-afaddan-kritik-hamle-bodruma-siren-sistemi-kuruldu-1093556925.html
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yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu, yunanistan savunma bakanlığı, yanardağ, yanardağ patlaması, tatil, resmi tatil
yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu, yunanistan savunma bakanlığı, yanardağ, yanardağ patlaması, tatil, resmi tatil

Santorini'de okullar 1 hafta tatil edildi: Adada yanardağ uyarısı yapıldı

18:56 16.02.2025 (güncellendi: 19:02 16.02.2025)
© AA / Ayhan MehmetSantorini Adası
Santorini Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Ayhan Mehmet
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Santorini ve Amorgos adaları arasında yer alan Anydros Denizi bölgesindeki deprem aktivitesi, bilim insanları tarafından değerlendirildi. Sismik Risk Değerlendirme ve Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi'nin ortak toplantısında yanardağ uyarısı yapıldı. Adada okullar 1 hafta tatil oldu.
Santorini depremlerinin volkanik aktiviteyle bağlantılı olduğu ve bir patlama evresine işaret ettiği belirtildi.
Yunanistan'ın Santorini ve Amorgos adaları arasında yer alan Anydros Denizi bölgesindeki deprem aktivitesi, bilim insanları tarafından değerlendirildi. Sismik Risk Değerlendirme ve Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi'nin ortak toplantısında, bölgedeki deprem aktivitesinin nispeten azaldığı belirtildi. Toplantıya, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da katıldı.
Bilim insanları, 1 Şubat'tan bu yana bölgede 3.0 büyüklüğünü aşan yaklaşık bin 300 deprem kaydedildiğini ve en büyük depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Bu deprem aktivitesinin, NE-SW yönlü denizaltı fay hatlarından kaynaklandığı ve bölgenin genel jeodinamik yapısının bir parçası olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu aktivitenin tektonik hareketler ve daha derin magmatik faaliyetlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıktığı belirtildi.
Komite Thera, İos, Anafi ve Amorgos'taki okulların 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu. Santorini depremlerinin volkanik aktiviteyle bağlantılı olduğu ve devam eden bir patlama evresine işaret ettiği belirtildi.
Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
11 Şubat, 09:26
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