https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/santorinide-3-bin-500-yil-once-de-volkanik-patlama-yasanmis-kuller-turkiyede-cikti-1093705751.html

Santorini'de 3 bin 500 yıl önce de volkanik patlama yaşanmış, küller Türkiye'de çıktı

Santorini'de 3 bin 500 yıl önce de volkanik patlama yaşanmış, küller Türkiye'de çıktı

Sputnik Türkiye

Santorini Adası, son günlerde yoğun bir sismik ve volkanik kökenli hareketliliğe sahne oluyor. Ancak bu ilk değil. Türk bilim insanları, Tepecik Höyüğü'nde... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T12:23+0300

2025-02-16T12:23+0300

2025-02-16T12:24+0300

yaşam

santorini

santorini adası

volkanik patlama

volkanik dağ

deprem

sismik hareket

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Aktif volkanik aktivite gösteren ve depremler meydana gelen Santorini Adası'nın çevresinde 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla deprem meydana geldi. Depremler, 4 ila 5 büyüklüğünde sarsıntılarla dikkat çekerken, bölgedeki volkanik kaldera da hareketlilik sergiliyor. Santorini'deki bu volkanik hareketlilik ilk değil, uzmanlar kazı çalışmalarındaki bulgularıyla 3 bin 500 yıl önce Santorini'de volkanik patlama yaşandığını tespit etti. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel'in başkanlığını yürüttüğü Tepecik Höyüğü'ndeki kazılarda 2023 yılında yoğun küllerin olduğu bir tabaka bulundu. Küllerin rengi ve yapısı nedeniyle volkanik patlama kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekip, analiz için Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsüne kül örneği gönderdi.Yapılan çalışmaların ardından Santorini Adası'ndaki volkanik küllerle benzer elementler taşıyan küllerin, adada 3 bin 500 yıl önce yaşanan volkanik patlamadan sonra bölgeye geldiği belirlendi.Höyükteki küllerin kökeninin Santorini olduğuna dair hazırlanan bilimsel makale, geçen aralık ayında uluslararası arkeoloji dergisi Anatolica'da yayımlandı.Geniş alanda ve kalın tabaka halindeProf. Dr. Sevinç Günel, Santorini'de milattan önce 1500'lü yıllarda meydana gelen yanardağ patlamasının etkisinin Batı Anadolu'dan Doğu Akdeniz'e kadar görülebildiğini söyledi.Kazılarda rastladıkları küllerin bölgede çıkmış bir yangınla ilişkili olmadığını belirten Günel, volkanik küllerde gözle zor görülebilen kristal şeklinde cam kırıkları gibi oluşumların bulunduğunu, bu küllerin de bu yapıda olmasının kendilerine bir volkanik külü işaret ettiğini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/egede-6-dakika-arayla-4un-uzerinde-iki-deprem-1093598225.html

santorini

santorini adası

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santorini, santorini adası, volkanik patlama, volkanik dağ, deprem, sismik hareket