https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/egede-6-dakika-arayla-4un-uzerinde-iki-deprem-1093598225.html

Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi

Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'ndeki depremlerin sonu gelmiyor. Son olarak 6 dakika arayla 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

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son depremler

ege

deprem

afad

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Ege Denizi 28 Şubat'tan itibaren kısa süre aralıklarıyla sarsılmaya devam ediyor. Ege'de son depremler (12 Şubat)AFAD açıklamasına göre bölgede 12:14'de 4.8 büyüklüğünde ve altı dakika sonrasında yani 12:20'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-sonrasi-kiyilarda-urkuten-goruntu-cesmede-deniz-yaklasik-300-metre-cekildi-1093572159.html

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