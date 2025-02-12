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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'ndeki depremlerin sonu gelmiyor. Son olarak 6 dakika arayla 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi 28 Şubat'tan itibaren kısa süre aralıklarıyla sarsılmaya devam ediyor. Ege'de son depremler (12 Şubat)AFAD açıklamasına göre bölgede 12:14'de 4.8 büyüklüğünde ve altı dakika sonrasında yani 12:20'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-sonrasi-kiyilarda-urkuten-goruntu-cesmede-deniz-yaklasik-300-metre-cekildi-1093572159.html
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ege deprem, deprem son dk, deprem son dakika, deprem mi oldu, egede son depremler, son depremler, son depremler 12 şubat

Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi

12:39 12.02.2025 (güncellendi: 12:45 12.02.2025)
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakEge Denizi'nde deprem,
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Ege Denizi'ndeki depremlerin sonu gelmiyor. Son olarak 6 dakika arayla 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi 28 Şubat'tan itibaren kısa süre aralıklarıyla sarsılmaya devam ediyor.

Ege'de son depremler (12 Şubat)

AFAD açıklamasına göre bölgede 12:14'de 4.8 büyüklüğünde ve altı dakika sonrasında yani 12:20'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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