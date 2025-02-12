https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/egede-6-dakika-arayla-4un-uzerinde-iki-deprem-1093598225.html
Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'ndeki depremlerin sonu gelmiyor. Son olarak 6 dakika arayla 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T12:39+0300
2025-02-12T12:39+0300
2025-02-12T12:45+0300
son depremler
ege
deprem
afad
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Ege Denizi 28 Şubat'tan itibaren kısa süre aralıklarıyla sarsılmaya devam ediyor. Ege'de son depremler (12 Şubat)AFAD açıklamasına göre bölgede 12:14'de 4.8 büyüklüğünde ve altı dakika sonrasında yani 12:20'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-sonrasi-kiyilarda-urkuten-goruntu-cesmede-deniz-yaklasik-300-metre-cekildi-1093572159.html
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ege deprem, deprem son dk, deprem son dakika, deprem mi oldu, egede son depremler, son depremler, son depremler 12 şubat
ege deprem, deprem son dk, deprem son dakika, deprem mi oldu, egede son depremler, son depremler, son depremler 12 şubat
Ege'de deprem fırtınası sürüyor: 6 dakika arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi
12:39 12.02.2025 (güncellendi: 12:45 12.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi'ndeki depremlerin sonu gelmiyor. Son olarak 6 dakika arayla 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi 28 Şubat'tan itibaren kısa süre aralıklarıyla sarsılmaya devam ediyor.
Ege'de son depremler (12 Şubat)
AFAD açıklamasına göre bölgede 12:14'de 4.8 büyüklüğünde ve altı dakika sonrasında yani 12:20'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.