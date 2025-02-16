Sağlık Bakanlığı: Muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur

"Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır. Onlar gece gündüz demeden fedakarca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır. Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan, alınganlık gösteren, üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Lütfen, haklarını helal etsinler. Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan birçok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir.

Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."