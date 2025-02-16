https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/saglik-bakanligi-muhatabi-tarafindan-ozur-dilenen-konusma-ile-ilgili-aciklama-yapma-geregi-hasil-1093715485.html
Sağlık Bakanlığı: Muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur
Sağlık Bakanlığı: Muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'ın doktorlarla ilgili sözleri sonrası Sarıçam'ın özür dilediği belirtilerek, hassasiyet çağrısında... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T22:45+0300
2025-02-16T22:45+0300
2025-02-16T22:48+0300
sağlık bakanlığı
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doktor
milletvekili
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Sağlık Bakanlığı tarafından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, bir açılışta yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yapıldı.'Bugün basına yansıyan, 'yanlış anlaşıldığı' ifade edilerek, muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur' ifadesinin yer aldığı açıklamada 1.5 milyonu bulan büyük sağlık ailesinin her gün milyonlarca vatandaşın sağlığı için var gücüyle çalıştığı belirtildi.Büyük sağlık ailesinin pandemiden deprem felaketine kadar Türkiye'nin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilediğine işaret edilen açıklamada şunlar ifade edildi:AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili bir açılışta yaptığı konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmasının sadece bir bölümünün kesilerek paylaşıldığını ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıktığı görüşünü açıklayan Sarıçam, "Pınarhisar'daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur" dedi.Sarıçam, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kirklareli-milletvekili-ahmet-gokhan-saricam-saglik-calisanlarinin-girtlagina-yapisin-1093714069.html
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sağlık bakanlığı, doktor, milletvekili
sağlık bakanlığı, doktor, milletvekili
Sağlık Bakanlığı: Muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur
22:45 16.02.2025 (güncellendi: 22:48 16.02.2025)
Sağlık Bakanlığı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'ın doktorlarla ilgili sözleri sonrası Sarıçam'ın özür dilediği belirtilerek, hassasiyet çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, bir açılışta yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yapıldı.
'Bugün basına yansıyan, 'yanlış anlaşıldığı' ifade edilerek, muhatabı tarafından 'özür dilenen' konuşma ile ilgili açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur' ifadesinin yer aldığı açıklamada 1.5 milyonu bulan büyük sağlık ailesinin her gün milyonlarca vatandaşın sağlığı için var gücüyle çalıştığı belirtildi.
Büyük sağlık ailesinin pandemiden deprem felaketine kadar Türkiye'nin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilediğine işaret edilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz."
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili bir açılışta yaptığı konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmasının sadece bir bölümünün kesilerek paylaşıldığını ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıktığı görüşünü açıklayan Sarıçam, "Pınarhisar'daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur" dedi.
Sarıçam, paylaşımında şunları kaydetti:
"Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır. Onlar gece gündüz demeden fedakarca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır. Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan, alınganlık gösteren, üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Lütfen, haklarını helal etsinler. Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan birçok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir.
Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."