https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kral-kaydederse-dizisinin-kenan-barani-belli-oldu-orhan-gazi-vural-kimdir-1093714692.html

Kral Kaydederse dizisinin Kenan Baran'ı belli oldu: Orhan Gazi Vural kimdir?

Kral Kaydederse dizisinin Kenan Baran'ı belli oldu: Orhan Gazi Vural kimdir?

Sputnik Türkiye

OGM Pictures’ın Star TV için hazırladığı 'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu büyük... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T20:52+0300

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte Orhan Gazi Vural olduğu iddia edildi.11 Şubat’ta yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer aldı. Dizinin meraklıları Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu merak etti. Sosyal medya fenomeni PuCCa (Pınar Işık), yaptığı bir araştırmayla bu karakterin Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi olduğunu iddia etti.PuCCa’nın açıklamasına göre, 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi’nin artist yarışmasına katılmış ve hayatının son dönemini huzurevinde geçirmişti. Bu iddia, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/halit-ergenc-ve-riza-kocaogluna-sorusturma-2-unlu-ismin-ifadelerinin-detaylari-ortaya-cikti-1093130148.html

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