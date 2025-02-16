https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kral-kaydederse-dizisinin-kenan-barani-belli-oldu-orhan-gazi-vural-kimdir-1093714692.html
Kral Kaydederse dizisinin Kenan Baran'ı belli oldu: Orhan Gazi Vural kimdir?
Kral Kaydederse dizisinin Kenan Baran'ı belli oldu: Orhan Gazi Vural kimdir?
Sputnik Türkiye
OGM Pictures’ın Star TV için hazırladığı 'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu büyük... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T20:52+0300
2025-02-16T20:52+0300
2025-02-16T20:52+0300
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tv dizisi
türk dizileri
halit ergenç
pucca
karakter
oyuncu
yerli oyuncu
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte Orhan Gazi Vural olduğu iddia edildi.11 Şubat’ta yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer aldı. Dizinin meraklıları Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu merak etti. Sosyal medya fenomeni PuCCa (Pınar Işık), yaptığı bir araştırmayla bu karakterin Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi olduğunu iddia etti.PuCCa’nın açıklamasına göre, 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi’nin artist yarışmasına katılmış ve hayatının son dönemini huzurevinde geçirmişti. Bu iddia, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/halit-ergenc-ve-riza-kocaogluna-sorusturma-2-unlu-ismin-ifadelerinin-detaylari-ortaya-cikti-1093130148.html
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dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, halit ergenç, pucca, karakter, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu
dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, halit ergenç, pucca, karakter, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu
Kral Kaydederse dizisinin Kenan Baran'ı belli oldu: Orhan Gazi Vural kimdir?
OGM Pictures’ın Star TV için hazırladığı 'Kral Kaybederse' dizisinde Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu büyük merak konusuydu. Sosyal medya fenomeni PuCCa (Pınar Işık), yaptığı bir araştırmayla bu karakterin Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi olduğunu iddia etti.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte Orhan Gazi Vural olduğu iddia edildi.
11 Şubat’ta yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer aldı. Dizinin meraklıları Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu merak etti. Sosyal medya fenomeni PuCCa (Pınar Işık), yaptığı bir araştırmayla bu karakterin Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi olduğunu iddia etti.
PuCCa’nın açıklamasına göre, 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi’nin artist yarışmasına katılmış ve hayatının son dönemini huzurevinde geçirmişti. Bu iddia, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.