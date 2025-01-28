https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/halit-ergenc-ve-riza-kocaogluna-sorusturma-2-unlu-ismin-ifadelerinin-detaylari-ortaya-cikti-1093130148.html
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na soruşturma: 2 ünlü ismin ifadelerinin detayları ortaya çıktı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na soruşturma: 2 ünlü ismin ifadelerinin detayları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım tutuklandı. Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Barım hakkında tanık sıfatıyla... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:14+0300
2025-01-28T13:14+0300
2025-01-28T13:14+0300
türkiye
rıza kocaoğlu
ayşe barım
halit ergenç
gezi parkı
soruşturma
tanık
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isim tanık olarak ifade verdi.Bu isimler arasında Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Mehmet Günsür ve Ceyda Düvenci gibi ünlü oyuncular yer aldı. Ancak savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu’nun ifadelerinde çelişkiler olduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlattı.'Yalan tanıklık' suçlamasıSavcılık, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında firari sanık Memet Ali Alabora ile olan bağlantılarını reddetmeleri ve eylemlere dair detaylı bilgi vermemeleri nedeniyle 'yalan tanıklık' suçlaması yöneltti. Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesine göre, soruşturma sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.Halit Ergenç’in i̇fadesi ortaya çıktıHabertürk'ün haberine göre Halit Ergenç, savcılığa verdiği ifadesinde, menajer Ayşe Barım ile 2000’li yılların başında tanıştığını ve o zamandan beri iş ilişkilerinin sürdüğünü belirtti. Ergenç, "Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik. Gezi Parkı olayları sırasında kendisiyle irtibatımızı hatırlamıyorum. Bana olaylara katılmam yönünde bir telkinde bulunmadı" dedi.Memet Ali Alabora’yı konservatuvardan tanıdığını ancak samimi olmadıklarını ifade eden Ergenç, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku ile ilgili bilgisi olmadığını ve bu isimlerle irtibat kurmadığını belirtti.Rıza Kocaoğlu: 'Menajerimle Gezi Parkı hakkında görüşmedim'Rıza Kocaoğlu ise 17 yıldır Ayşe Barım’ın menajerlik hizmetlerinden faydalandığını belirterek, "Gezi Parkı sürecinde kendisiyle HTS kayıtlarımız olabilir, ancak bu görüşmelerin içeriğini hatırlamıyorum. Beni yönlendirdiğini veya eyleme katılmamı söylediğini hatırlamıyorum" dedi.Kocaoğlu, Gezi Parkı’na bireysel olarak gittiğini ve oyuncuların toplu bir hareket içinde olmadığını ifade ederek, "Menajerim dahil kimse beni eylemlere yönlendiremez" şeklinde konuştu.'Yalan Tanıklık' suçu nedir?Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesine göre, soruşturma evresinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan tanıklara 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ergenç ve Kocaoğlu hakkında başlatılan bu soruşturma, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargı sürecine yeni bir boyut kazandırdı.
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rıza kocaoğlu, ayşe barım, halit ergenç, gezi parkı, soruşturma, tanık
rıza kocaoğlu, ayşe barım, halit ergenç, gezi parkı, soruşturma, tanık
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na soruşturma: 2 ünlü ismin ifadelerinin detayları ortaya çıktı
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım tutuklandı. Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Barım hakkında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ancak savcılık, 2 oyuncu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlattı. alit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isim tanık olarak ifade verdi.
Bu isimler arasında Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Mehmet Günsür ve Ceyda Düvenci gibi ünlü oyuncular yer aldı. Ancak savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu’nun ifadelerinde çelişkiler olduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlattı.
'Yalan tanıklık' suçlaması
Savcılık, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında firari sanık Memet Ali Alabora ile olan bağlantılarını reddetmeleri ve eylemlere dair detaylı bilgi vermemeleri nedeniyle 'yalan tanıklık' suçlaması yöneltti. Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesine göre, soruşturma sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.
Halit Ergenç’in i̇fadesi ortaya çıktı
Habertürk'ün haberine göre Halit Ergenç, savcılığa verdiği ifadesinde, menajer Ayşe Barım ile 2000’li yılların başında tanıştığını ve o zamandan beri iş ilişkilerinin sürdüğünü belirtti. Ergenç, "Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik. Gezi Parkı olayları sırasında kendisiyle irtibatımızı hatırlamıyorum. Bana olaylara katılmam yönünde bir telkinde bulunmadı" dedi.
Memet Ali Alabora’yı konservatuvardan tanıdığını ancak samimi olmadıklarını ifade eden Ergenç, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku ile ilgili bilgisi olmadığını ve bu isimlerle irtibat kurmadığını belirtti.
Rıza Kocaoğlu: 'Menajerimle Gezi Parkı hakkında görüşmedim'
Rıza Kocaoğlu ise 17 yıldır Ayşe Barım’ın menajerlik hizmetlerinden faydalandığını belirterek, "Gezi Parkı sürecinde kendisiyle HTS kayıtlarımız olabilir, ancak bu görüşmelerin içeriğini hatırlamıyorum. Beni yönlendirdiğini veya eyleme katılmamı söylediğini hatırlamıyorum" dedi.
Kocaoğlu, Gezi Parkı’na bireysel olarak gittiğini ve oyuncuların toplu bir hareket içinde olmadığını ifade ederek, "Menajerim dahil kimse beni eylemlere yönlendiremez" şeklinde konuştu.
'Yalan Tanıklık' suçu nedir?
Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesine göre, soruşturma evresinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan tanıklara 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ergenç ve Kocaoğlu hakkında başlatılan bu soruşturma, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargı sürecine yeni bir boyut kazandırdı.