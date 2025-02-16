https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/endoskopi-sirasinda-bagirsagi-delinen-gazeteci-hayatini-kaybetti-1093711595.html

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen gazeteci hayatını kaybetti

Endoskopi sırasında bağırsağı delinen gazeteci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşarak hastanede tedavi altına alınan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tüm... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T16:58+0300

2025-02-16T16:58+0300

2025-02-16T16:58+0300

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, endoskopi sonrası vefat etti.47 yaşındaki Delen, 12 Şubat'ta endoskopi işlemi için ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. İşlem sonrasında fenalaşması üzerine yoğun bakıma alınan Delen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk annesi olan Delen'in bağırsağının delindiği iddia edilirken olay hakkında işlem başlatıldı.Kabasakal Mezarlığı'na defnedildiCenaze törenine, Delen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Meral Kara Delen, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Rektör Beriş: Çok üzgünüzÇukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Delen'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Meral Hanım basit bir operasyon için hastaneye gidiyor. Ancak sonrasında bazı komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün hastaneye tekrar başvurduğunda tıbbi sorunlar tespit ediliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. İşini özveriyle yapan bir basın emekçisiydi, çok iyi bir eş ve anneydi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hukuki prosedürler işletiliyor. Savcılığa ve İl Sağlık Müdürlüğüne yasal bildirimlerde bulunuldu. Üniversite olarak yetkimiz çerçevesinde inceleme ve soruşturmayı başlatacağız. Eğer bir ihmal tespit edilirse, gerekli işlemleri uygulayacağız. Hastaneye ikinci başvurusundan itibaren her türlü müdahalenin yapıldığını biliyoruz. Ancak olası bir hata veya eksiklik varsa, kamuoyunu da bilgilendireceğiz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/sihirli-annem-dizisinin-yildizi-gizem-guvenin-sari-serum-paylasimi-tepki-cekti-1093710381.html

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