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Kadıköy'de uçan balon patladı: Müşterinin saçı ve yüzü yandı
Kadıköy'de uçan balon patladı: Müşterinin saçı ve yüzü yandı
Sputnik Türkiye
Kadıköy’de bir kafede, seyyar satıcının elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Olayda, kafede oturan A.N. isimli kadın... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
balon
kadıköy
istanbul
kadıköy polis merkezi
kadıköy acil
kadıköy belediyesi
lokanta
seyyar satıcı
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan üzücü bir olayda, uçan balonların patlayarak alev alması sonucu bir kadın yaralandı. Kadıköy'ün Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir kafede, seyyar satıcı Y.N.'nin elindeki balonların henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev alması, kafede oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklara neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Y.N. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, 'taksirle yaralama' suçundan dolayı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.
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balon, kadıköy, istanbul, kadıköy polis merkezi, kadıköy acil, kadıköy belediyesi, lokanta, seyyar satıcı
balon, kadıköy, istanbul, kadıköy polis merkezi, kadıköy acil, kadıköy belediyesi, lokanta, seyyar satıcı

Kadıköy'de uçan balon patladı: Müşterinin saçı ve yüzü yandı

17:31 16.02.2025
© AABalon
Balon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA
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Kadıköy’de bir kafede, seyyar satıcının elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Olayda, kafede oturan A.N. isimli kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan seyyar satıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan üzücü bir olayda, uçan balonların patlayarak alev alması sonucu bir kadın yaralandı.
Kadıköy'ün Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir kafede, seyyar satıcı Y.N.'nin elindeki balonların henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev alması, kafede oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklara neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Y.N. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, 'taksirle yaralama' suçundan dolayı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.
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