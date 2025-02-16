https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kadikoyde-ucan-balon-patladi-musterinin-saci-ve-yuzu-yandi-1093712608.html

Kadıköy'de uçan balon patladı: Müşterinin saçı ve yüzü yandı

Kadıköy'de uçan balon patladı: Müşterinin saçı ve yüzü yandı

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de bir kafede, seyyar satıcının elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Olayda, kafede oturan A.N. isimli kadın... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T17:31+0300

2025-02-16T17:31+0300

2025-02-16T17:31+0300

türkiye

balon

kadıköy

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seyyar satıcı

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan üzücü bir olayda, uçan balonların patlayarak alev alması sonucu bir kadın yaralandı. Kadıköy'ün Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir kafede, seyyar satıcı Y.N.'nin elindeki balonların henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev alması, kafede oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklara neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Y.N. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, 'taksirle yaralama' suçundan dolayı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kadikoy-kaymakamligi-queer-filminin-turkiye-gosterimini-yasakladi-1090149755.html

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balon, kadıköy, istanbul, kadıköy polis merkezi, kadıköy acil, kadıköy belediyesi, lokanta, seyyar satıcı