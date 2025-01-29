https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/hindistanda-dini-festivalde-izdiham-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1093154999.html
Hindistan'da dini festivalde izdiham yaşandı: Ölü ve yaralılar var
Hindistan'da dini festivalde izdiham yaşandı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Hindistan'da her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh Mela festivali sırasında yaşanan izdihamda en az 7 kişi hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artabileceği... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T09:43+0300
2025-01-29T09:43+0300
2025-01-29T09:44+0300
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Hindistan’ın kuzeyindeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumbh Mela festivali, büyük bir izdihama sahne oldu. Yetkililer, olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın yaşandığı alanda arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, milyonlarca kişinin kutsal banyo ritüelini gerçekleştirmek için toplandığı alanda yoğunluk kontrolden çıktı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı belirtilirken, bazı hacı adaylarının ezilme tehlikesi geçirdiği aktarıldı.Kumbh Mela, her 12 yılda bir düzenlenen ve Hindu inancına göre nehirde yıkanarak arınmayı amaçlayan dünyanın en büyük dini festivallerinden biri. Festivalin geçmişinde de benzer trajediler yaşanmış, 1954 yılında meydana gelen bir izdihamda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Festivalin devam eden günlerinde katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindunun-bir-araya-gelmesi-uzaydan-goruntulendi-1093082570.html
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asya & pasifik, hindistan, kumbh mela, festival, izdiham
asya & pasifik, hindistan, kumbh mela, festival, izdiham
Hindistan'da dini festivalde izdiham yaşandı: Ölü ve yaralılar var
09:43 29.01.2025 (güncellendi: 09:44 29.01.2025)
Hindistan'da her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh Mela festivali sırasında yaşanan izdihamda en az 7 kişi hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
Hindistan’ın kuzeyindeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumbh Mela festivali, büyük bir izdihama sahne oldu. Yetkililer, olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın yaşandığı alanda arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, milyonlarca kişinin kutsal banyo ritüelini gerçekleştirmek için toplandığı alanda yoğunluk kontrolden çıktı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı belirtilirken, bazı hacı adaylarının ezilme tehlikesi geçirdiği aktarıldı.
Kumbh Mela, her 12 yılda bir düzenlenen ve Hindu inancına göre nehirde yıkanarak arınmayı amaçlayan dünyanın en büyük dini festivallerinden biri. Festivalin geçmişinde de benzer trajediler yaşanmış, 1954 yılında meydana gelen bir izdihamda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Festivalin devam eden günlerinde katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.