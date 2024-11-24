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Adana'da cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Adana'da cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Sputnik Türkiye
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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bıçaklı saldırgan
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Adana Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ aracında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldü.Adana Yüreğir'de Fet Ahmet Gülşen Camisi'nde ikindi namazı için gelen 48 yaşındaki imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken imam Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmam Tarık Karadağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken cinayeti işleyen M.A. gözaltına alındı. Olayın henüz neden işlendiği belirlenemezken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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adana, imam, cami, cinayet, cinayet masası, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, otomobil
adana, imam, cami, cinayet, cinayet masası, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, otomobil

Adana'da cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

20:18 24.11.2024 (güncellendi: 20:20 24.11.2024)
© AA / Fikret KavğalıCami
Cami - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Fikret Kavğalı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan imam hayatını kaybetti. Polis cinayeti işleyen M.A.'yı gözaltına alırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Adana Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ aracında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldü.
Adana Yüreğir'de Fet Ahmet Gülşen Camisi'nde ikindi namazı için gelen 48 yaşındaki imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken imam Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmam Tarık Karadağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken cinayeti işleyen M.A. gözaltına alındı. Olayın henüz neden işlendiği belirlenemezken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hastanede tedavisi devam eden imam Galip Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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Bıçaklanan Fatih Camii imamı Usta ilk kez konuştu: 'Müslüman kadere inanır'
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