https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/adanada-cami-imami-bicakli-saldirida-olduruldu-1090768912.html

Adana'da cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Adana'da cami imamı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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Adana Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ aracında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldü.Adana Yüreğir'de Fet Ahmet Gülşen Camisi'nde ikindi namazı için gelen 48 yaşındaki imam Tarık Karadağ aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken imam Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmam Tarık Karadağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken cinayeti işleyen M.A. gözaltına alındı. Olayın henüz neden işlendiği belirlenemezken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240111/bicaklanan-fatih-camii-imami-usta-ilk-kez-konustu-1079553830.html

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adana, imam, cami, cinayet, cinayet masası, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, otomobil