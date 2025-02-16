https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/dem-parti-heyeti-mesut-barzani-ile-gorustu-1093706967.html

DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü

DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T13:27+0300

2025-02-16T13:27+0300

2025-02-16T13:27+0300

politika

mesut barzani

pervin buldan

sırrı süreyya önder

asrın hukuk bürosu

dem parti imralı heyeti

imralı heyeti

neçirvan barzani

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Barzani’nin IKBY'nin Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin, 'DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile gerçekleştirdiği' görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.Görüşmede İmralı Heyeti'nin Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirme yaptığı ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldığı açıklandı. Dem Parti'den yapılan açıklamada heyetin yarın, Neçirvan Barzani ile görüşeceği ve ardından Süleymani’ye geçerek Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html

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mesut barzani, pervin buldan, sırrı süreyya önder, asrın hukuk bürosu, dem parti imralı heyeti, imralı heyeti, neçirvan barzani