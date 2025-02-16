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DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü
DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T13:27+0300
2025-02-16T13:27+0300
politika
mesut barzani
pervin buldan
sırrı süreyya önder
asrın hukuk bürosu
dem parti imralı heyeti
imralı heyeti
neçirvan barzani
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Barzani’nin IKBY'nin Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin, 'DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile gerçekleştirdiği' görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.Görüşmede İmralı Heyeti'nin Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirme yaptığı ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldığı açıklandı. Dem Parti'den yapılan açıklamada heyetin yarın, Neçirvan Barzani ile görüşeceği ve ardından Süleymani’ye geçerek Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html
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mesut barzani, pervin buldan, sırrı süreyya önder, asrın hukuk bürosu, dem parti imralı heyeti, imralı heyeti, neçirvan barzani
mesut barzani, pervin buldan, sırrı süreyya önder, asrın hukuk bürosu, dem parti imralı heyeti, imralı heyeti, neçirvan barzani

DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü

13:27 16.02.2025
© Fotoğraf : DEM Parti web sitesiDEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü
DEM Parti heyeti, Mesut Barzani ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© Fotoğraf : DEM Parti web sitesi
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet, Mesut Barzani ile görüştü.
Barzani’nin IKBY'nin Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin, 'DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile gerçekleştirdiği' görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede İmralı Heyeti'nin Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirme yaptığı ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldığı açıklandı. Dem Parti'den yapılan açıklamada heyetin yarın, Neçirvan Barzani ile görüşeceği ve ardından Süleymani’ye geçerek Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği vurgulandı.
DEM Parti eş genel başkanı Hatımoğlu: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor
11 Şubat, 14:27
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