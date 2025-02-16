https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/buyuk-marmara-depreminin-30-yil-icinde-gerceklesme-orani-yuzde-47-1093708130.html

Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47

Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı. Görür, olası bir... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T14:46+0300

2025-02-16T14:46+0300

2025-02-16T14:46+0300

türkiye

kuzey anadolu

naci görür

istanbul

deprem

deprem afetine hazır mıyız

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Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/prof-dr-naci-gorur-fay-hatlarini-isaret-etti-zemini-curuk-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1093674617.html

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kuzey anadolu

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kuzey anadolu, naci görür, istanbul, deprem, deprem afetine hazır mıyız