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Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47
Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı. Görür, olası bir... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/prof-dr-naci-gorur-fay-hatlarini-isaret-etti-zemini-curuk-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1093674617.html
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kuzey anadolu, naci görür, istanbul, deprem, deprem afetine hazır mıyız
kuzey anadolu, naci görür, istanbul, deprem, deprem afetine hazır mıyız

Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47

14:46 16.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı. Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.
Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.
Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.
Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret etti: 'Zemini çürük' diyerek bir ili daha uyardı
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