https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/buyuk-marmara-depreminin-30-yil-icinde-gerceklesme-orani-yuzde-47-1093708130.html
Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47
Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı. Görür, olası bir... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T14:46+0300
2025-02-16T14:46+0300
2025-02-16T14:46+0300
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kuzey anadolu
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Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/prof-dr-naci-gorur-fay-hatlarini-isaret-etti-zemini-curuk-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1093674617.html
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kuzey anadolu, naci görür, istanbul, deprem, deprem afetine hazır mıyız
kuzey anadolu, naci görür, istanbul, deprem, deprem afetine hazır mıyız
Büyük Marmara Depremi'nin 30 yıl içinde gerçekleşme oranı yüzde 47
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı. Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.
Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.
Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.
Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.