https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/prof-dr-naci-gorur-fay-hatlarini-isaret-etti-zemini-curuk-diyerek-bir-ili-daha-uyardi-1093674617.html

Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret etti: 'Zemini çürük' diyerek bir ili daha uyardı

Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret etti: 'Zemini çürük' diyerek bir ili daha uyardı

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın deprem açısından büyük risk taşıdığını belirterek, kenti depreme dirençli hale getirmek için acil önlemler alınması... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T16:07+0300

2025-02-14T16:07+0300

2025-02-14T16:07+0300

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deprem

fay hattı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’da düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, Bursa'nın büyük bir deprem riski taşıdığını belirterek, yerel yönetimlerin merkezi hükümetle iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Görür, bilimsel yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde depremlerin her seferinde büyük kayıplara yol açacağını ifade etti.Depremlerin nesilden nesile aktarılan bir problem olduğunu vurgulayan Görür, "Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak" dedi.Depremlerin ardından yaşanan kayıpların unutulduğunu ve yeterli önlemler alınmadığını ifade eden Görür, "Deprem olduğu zaman ağlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz ve bir sonraki depreme kadar unutacağız. Sonra aynı problem tekrar yaşanacak" sözleriyle uyarıda bulundu.Naci Görür'den uyarı: Bursa’daki fay hatları tehlike saçıyorBursa'nın önemli fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Görür, kentin bazı bölgelerinin depremde ağır hasar alabileceğini söyledi."Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın. Bu özellikler, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu yüzden bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html

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türkiye, naci görür, bursa, deprem, fay hattı