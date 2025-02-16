Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'
19:33 16.02.2025 (güncellendi: 20:04 16.02.2025)
© AA / Fatih KurtÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
© AA / Fatih Kurt
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik iddialarına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla yanıt geldi. Özel'in 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini' belirten Murat Kurum "Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma" ifadelerine de yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığını söyleyen Özel ile ilgili Murat Kurum "Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…— Murat KURUM (@murat_kurum) February 16, 2025
Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.
İnsanın ağzı açık kalıyor.
Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Kendisine şifa… pic.twitter.com/tt7AR7Okhj
Türk sinemasının ünlü yapımlarından Neşeli Günler filminden sahnelerin olduğu videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum."