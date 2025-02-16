Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artıyor.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/bakan-kurumdan-chp-lideri-ozelin-kendisiyle-ilgili-iddialarina-yalanlama-nasil-bir-hayal-nasil-bir-1093713925.html
Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'
Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik iddialarına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla yanıt... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T19:33+0300
2025-02-16T20:04+0300
politika
murat kurum
özgür özel
chp
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
iddia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091476394_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_1c1dc467bcc3c6e04987fff9f7448f41.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığını söyleyen Özel ile ilgili Murat Kurum "Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. Türk sinemasının ünlü yapımlarından Neşeli Günler filminden sahnelerin olduğu videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/omer-celik-ozgur-ozel-siyasetsizlik-tarihine-gececek-1093710955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091476394_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_70f848a5f1c687610cd75582c252b326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat kurum, özgür özel, chp, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, iddia
murat kurum, özgür özel, chp, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, iddia

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'

19:33 16.02.2025 (güncellendi: 20:04 16.02.2025)
© AA / Fatih KurtÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik iddialarına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla yanıt geldi. Özel'in 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini' belirten Murat Kurum "Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma" ifadelerine de yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığını söyleyen Özel ile ilgili Murat Kurum "Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının ünlü yapımlarından Neşeli Günler filminden sahnelerin olduğu videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum."

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
POLİTİKA
Ömer Çelik: Özgür Özel 'siyasetsizlik tarihine' geçecek
16:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала