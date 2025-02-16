https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/bakan-kurumdan-chp-lideri-ozelin-kendisiyle-ilgili-iddialarina-yalanlama-nasil-bir-hayal-nasil-bir-1093713925.html

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına yalanlama: 'Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik iddialarına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla yanıt... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T19:33+0300

2025-02-16T19:33+0300

2025-02-16T20:04+0300

politika

murat kurum

özgür özel

chp

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

iddia

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığını söyleyen Özel ile ilgili Murat Kurum "Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. Türk sinemasının ünlü yapımlarından Neşeli Günler filminden sahnelerin olduğu videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/omer-celik-ozgur-ozel-siyasetsizlik-tarihine-gececek-1093710955.html

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Sputnik Türkiye

murat kurum, özgür özel, chp, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, iddia