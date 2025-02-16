https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/bahceliden-tusiada-ustunlerin-ve-seckinlerin-hukukuna-ozlem-duyan-bir-avuc-elit-ve-kaymak-tabaka-1093711532.html

Bahçeli'den TÜSİAD'a: Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka

Bahçeli'den TÜSİAD'a: Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka

Sputnik Türkiye

Devlet Bahçeli bugün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşması sonrasında hakkında soruşturma açılan Ömer Aras ve TÜSİAD'a yönelik yazılı açıklama yaptı... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T17:05+0300

2025-02-16T17:05+0300

2025-02-16T17:05+0300

politika

ömer aras

devlet bahçeli

tüsiad

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli "TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" diyerek başta TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşması olmak üzere açıklamaları "sıralı ve sivri" olarak nitelendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

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