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Bahçeli'den TÜSİAD'a: Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka
Bahçeli'den TÜSİAD'a: Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka
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Devlet Bahçeli bugün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşması sonrasında hakkında soruşturma açılan Ömer Aras ve TÜSİAD'a yönelik yazılı açıklama yaptı... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T17:05+0300
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli "TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" diyerek başta TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşması olmak üzere açıklamaları "sıralı ve sivri" olarak nitelendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ticaret-bakani-bolattan-tusiad-tepkisi-halkin-cocuklari-ulkeyi-22-yildir-basariyla-yonetiyorlar-1093698646.html
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ömer aras, devlet bahçeli, tüsiad
ömer aras, devlet bahçeli, tüsiad

Bahçeli'den TÜSİAD'a: Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka

17:05 16.02.2025
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
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Devlet Bahçeli bugün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşması sonrasında hakkında soruşturma açılan Ömer Aras ve TÜSİAD'a yönelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli genel kurul konuşmalarını 'sıralı ve sivri' ifadeleriyle nitelendirip "Üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli "TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" diyerek başta TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşması olmak üzere açıklamaları "sıralı ve sivri" olarak nitelendirdi.
Bahçeli yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kurulduğu 1971 yılından bu yana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır."
"Pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabaka" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:
"TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir. Muhalefet partilerinde, özellikle CHP’yi rehin almış Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı’nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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