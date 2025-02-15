https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ticaret-bakani-bolattan-tusiad-tepkisi-halkin-cocuklari-ulkeyi-22-yildir-basariyla-yonetiyorlar-1093698646.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan TÜSİAD tepkisi: 'Halkın çocukları ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar'

Ticaret Bakanı Bolat'tan TÜSİAD tepkisi: 'Halkın çocukları ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Parlamenterler Birliği Şubesince düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı’nda yaptığı konuşmasında, halkın... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T18:06+0300

2025-02-15T18:06+0300

2025-02-15T18:06+0300

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türkiye

ömer bolat

tüsiad

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın açıklamalarıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içeriden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı. Halkın çocukları ülkeyi artık 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar" dedi.Bolat konuşmasında, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın konuşmasının ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili, "Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez" ifadelerini kullandı.'Halkın çocukları ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar'Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda 5.5 kat, ihracatının da 7.5 kat büyüdüğüne işaret ederek cari işlemler açığının 10 milyar dolar altına düştüğünü belirtti. Bolat, enflasyon ile işsizliğin de aşağı doğru inerken terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, askerin ve polisin bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösterildiğini ve açıklama yapıldığını kaydetti.Ömer Bolat, şöyle devam etti:Bolat konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Mesnetsiz konularla ülke gündeminin meşgul edilmek istendiğini ancak Türkiye'nin 22 yılda çok iyi yerlere geldiğini belirten Bolat, eski Türkiye özleminde olanlara da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/tusiad-baskani-orhan-turan-sessizligini-bozdu-kapsamli-bir-aciklama-daha-yapacagiz-1093690473.html

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türkiye, ömer bolat, tüsiad, ticaret bakanlığı