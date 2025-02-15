https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/zelenskiyden-baska-bir-nato-onerisi-gundemden-dusurmeyecegim-1093695896.html

Zelenskiy'den 'başka bir NATO' önerisi: 'Gündemden düşürmeyeceğim'

Zelenskiy'den 'başka bir NATO' önerisi: 'Gündemden düşürmeyeceğim'

Sputnik Türkiye

Zelensky, NATO'ya katılamamaları halinde sınırları Ukrayna'nın doğusu, Belarus, Baltık ülkeleri ve Finlandiya'dan geçecek 'başka bir NATO' şeklinde alternatif... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T16:44+0300

2025-02-15T16:44+0300

2025-02-15T16:44+0300

ukrayna krizi

avrupa

vladimir zelenskiy

donald trump

joe biden

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nato

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Vladimir Zelenskiy, ABD'li yetkililerin Avrupa'ya yönelik eleştirileri karşısında, Ukrayna'nın NATO üyeliğini geri çekmeyeceğini ancak ittifaka katılmanın gerçekçi bir ihtimal olmaması durumunda, sınırları Ukrayna'nın doğusu, Belarus, Baltık ülkeleri ve Finlandiya'dan geçecek 'başka bir NATO' şeklinde bir alternatif oluşturmaya başladığını söyledi.Zelenskiy açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy ayrıca Avrupa'yı kendi kendine yetmeye ve birleşmeye çağırarak geleceğinin kendisine bağlı olması gerektiğini öne sürdü.ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini eleştirerek Avrupa'ya yönelik asıl tehdidin Rusya ve Çin'den gelmediği esasen Avrupa'nın kendi içinde gizlendiğini söylemişti. Buna örnek olarak Romanya'da seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve Almanya'da bu senaryonun tekrarlanma riskini gösteren Vance aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Avrupa'nın ABD'nin kilit bir müttefiki olmaya devam ettiğini ve NATO'nun en önemli askeri ittifak olmayı sürdürdüğünü aktarmıştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon şefi Pete Hegseth'in Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mümkün olmadığına ilişkin açıklamalarına itirazı olmadığını belirterek eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın NATO'ya katılabileceğini söyleyerek hata yaptığını ve bu durumunda da çatışmanın tırmanmasına neden olduğunu söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, uzlaşmacı bir çözüm bulunması istenmesi halinde Ukrayna konusunda herkesle müzakere edilebileceğini belirterek Zelenskiy'in gayrimeşru olması nedeniyle hiçbir şeyi imzalamaya hakkı olmadığını vurgulamıştı. Putin, Kiev'in Zelenskiy tarafından daha önce imzalanan 'müzakerelerin yasaklanmasına' ilişkin kararnameyi iptal etmenin bir yolunu bulması gerektiğini hatırlatarak bunu Verhovna Rada Başkanı'nın yapabileceğini dile getirmişti. Buna ek olarak Putin, Zelenskiy'in müzakerelere bizzat katılmak istemesi halinde, bu amaçla özel kişiler tahsis etmeye hazır olduğunu da zikretmişti.Putin ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve güçlerin yeniden toparlanması ile çatışmanın devamı için yeniden silahlanma için bir ara değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı. Buna karşılık Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylemiş ancak hangi şartlarda olduğunu belirtmemişti.'ABD ile kaynak anlaşmasını görüşmeye devam ediyorum'Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna'nın maden kaynaklarına ilişkin bir anlaşmayı görüşmeye devam ettiklerini söyledi.Münih'teki konferansta nadir yeraltı kaynaklarına ilişkin anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, “Hala konuşuyoruz” dedi.Washington Post gazetesi kongre üyelerine dayandırdığı haberinde, ABD'li yetkililerin Münih'te Zelenskiy ile yaptıkları görüşmede kendisine Ukrayna'nın henüz çıkarılmamış maden kaynaklarının yüzde 50'sinin haklarını ABD'ye devredecek bir belgeyi imzalamayı teklif ettiklerini kaleme almış ancak Zelenskiy'in bu teklifi reddettiğini öne sürmüştü.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Washington'un mali ve askeri yardımı karşılığında ABD'nin Ukrayna'dan nadir toprak metalleri tedariki konusunda garanti vermesini beklediğini söylemişti. Financial Times gazetesi de Zelenskiy'e yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kiev'in yardım karşılığında nadir toprak metallerinin ABD'ye transferine izin verdiğini belirterek Trump'ın açıklamasının Zelenskiy'in 'sözde planının' hükümleriyle örtüştüğüne işaret etmişti. Zelenskiy, ABD'nin madenciliğe yatırım yapmasına ve Ukrayna'nın madenlerinin ortaklaşa geliştirilmesine izin vermeye hazır olduğunu söylemişti.'Ukraynalılar seçim istemiyor'Görev süresi Mayıs 2024'te sona eren Zelenskiy, Münih'te düzenlenen bir güvenlik konferansında 'Ukraynalıların seçim istemediğini' belirterek ve seçim isteği olanlara 'başka bir vatandaşlık seçmelerini' tavsiye etti.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Ukrayna'da 2024 yılında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy seçimlerin artık 'zamansız' olduğunu iddia etmişti.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy, “Ukraynalılar seçim istemiyor. Eğer birileri bundan hoşlanmıyorsa, başka bir vatandaşlık seçebilirler" dedi.Daha önce The Guardian'a verdiği bir röportajda Zelenskiy, Ukrayna'nın neden seçim yapmaması gerektiğini sıralamış özellikle de güvenlik sorunları, askeri personelin yanı sıra Rusya'nın kontrolündeki topraklarda veya yurtdışında bulunanların oy kullanmasını sağlama olasılığını öne sürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ön değerlendirmeye göre Ukrayna'daki tek meşru otoritenin parlamento ve Verhovna Rada Başkanı olduğunu belirtmişti. Putin açıklamasında, Ukrayna'nın meşru bir şekilde cumhurbaşkanı seçmek istemesi halinde sıkıyönetim yasası iptal etmesini dile getirmişti.Zelenskiy'in Ukraynaca konuşmasına izin verilmediZelenskiy'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukraynaca konuşmasına izin verilmedi.Moderatör Christiane Amanpour’a “Ukraynaca konuşabilir miyim?” sorusunu yönelten Zelenskiy, Amanpour'dan ret cevabı alması izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.Zelenskiy daha sonra şaka yapmaya çalışarak moderatörden kendisine baskı yapmamasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rius-askerlerin-kontrolune-gecti-1093690354.html

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avrupa, vladimir zelenskiy, donald trump, joe biden, abd, ukrayna, belarus, nato, pentagon, j.d. vance, pete hegseth, rusya, vladimir putin, mark rutte, abd savunma bakanlığı (pentagon)