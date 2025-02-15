https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/vanda-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-gorevden-uzaklastirildi-1093683568.html

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alarak görevden uzaklaştırıldı... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T08:43+0300

2025-02-15T08:43+0300

2025-02-15T08:43+0300

politika

van valisi ozan balcı

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İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılırken Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.Van Valisi Ozan Balcı göreve başladıİçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek göreve başladı. Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/atasehir-eski-belediye-baskani-battal-ilgezdi-icin-3-yil-6-ay-hapis-cezasi-istendi-1093437247.html

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van valisi ozan balcı, abdullah zeydan, van, görevden alınma, görevden alma, görevden uzaklaştırma