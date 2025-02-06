https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/atasehir-eski-belediye-baskani-battal-ilgezdi-icin-3-yil-6-ay-hapis-cezasi-istendi-1093437247.html
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi için 3 yıl 6 ay hapis cezası istendi
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi için 3 yıl 6 ay hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 kişi hakkında 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T18:24+0300
2025-02-06T18:24+0300
2025-02-06T18:24+0300
türkiye
battal ilgezdi
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
danıştay
ataşehir
görevi kötüye kullanmak
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Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, belediye başkanlığı döneminde ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkım kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Eski başkan İlgezdi ve 8 belediye görevlisi zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yıkım kararı verildi ama uygulanmadı iddiasıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir ilçesindeki imara aykırı yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora yer verildi. Raporda, İmar Kanunu'na aykırı projeler tespit edildiği ve bu projeler için yıkım kararları alındığı, ancak belediye başkanı ve ilgili görevlilerin bu kararları uygulamadıkları belirtildi. Bu tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, Battal İlgezdi ve diğer 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılan itiraz ise reddedildi.Kamu zararına neden olduİddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin 2020-2022 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından alınan yedi taşınmaza ilişkin yıkım kararlarını uygulamadıkları ve bu durumun kamunun zararına yol açtığı ifade edildi.Battal İlgezdi ile birlikte Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin yargılanmaları talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/chpli-kartal-belediye-baskani-gokhan-yuksel-hakkinda-sorusturma-hapis-cezasi-isteniyor-1093342540.html
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battal ilgezdi, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, danıştay, ataşehir, görevi kötüye kullanmak
battal ilgezdi, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, danıştay, ataşehir, görevi kötüye kullanmak
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi için 3 yıl 6 ay hapis cezası istendi
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 kişi hakkında 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, belediye başkanlığı döneminde ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkım kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Eski başkan İlgezdi ve 8 belediye görevlisi zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.
Yıkım kararı verildi ama uygulanmadı iddiası
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir ilçesindeki imara aykırı yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora yer verildi. Raporda, İmar Kanunu'na aykırı projeler tespit edildiği ve bu projeler için yıkım kararları alındığı, ancak belediye başkanı ve ilgili görevlilerin bu kararları uygulamadıkları belirtildi. Bu tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, Battal İlgezdi ve diğer 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılan itiraz ise reddedildi.
İddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin 2020-2022 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından alınan yedi taşınmaza ilişkin yıkım kararlarını uygulamadıkları ve bu durumun kamunun zararına yol açtığı ifade edildi.
Battal İlgezdi ile birlikte Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin yargılanmaları talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.