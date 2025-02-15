https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/tusiad-baskani-orhan-turan-sessizligini-bozdu-kapsamli-bir-aciklama-daha-yapacagiz-1093690473.html
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma”... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T13:28+0300
2025-02-15T13:28+0300
2025-02-15T13:28+0300
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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” yer alıyor.Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu eleştirilerin odağına yerleşmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak suçlamaları reddetti.Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruzTÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Turan, şunları söyledi:Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.'Yanlışların önünü kapatacağız'Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını belirtti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, olaylara ilişkin kamuoyunu aydınlatma sözü verdi.TÜSİAD’ın eleştirel açıklamaları gündemdeTÜSİAD, uzun süredir yaptığı açıklamalarla ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor. Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu doğrultuda ele alındı. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde karşılandı ve yargıya taşındı.Kamuoyunun gözü TÜSİAD’dan gelecek açıklamadaTÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın hakkındaki suçlamalara yönelik yapacakları kapsamlı açıklamanın, kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl ele alacağı ve suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip edilecek.
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından soruşturma başlatmasının ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’dan açıklama geldi. Turan, suçlamaları reddettiklerini ve kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” yer alıyor.
Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu eleştirilerin odağına yerleşmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
, yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak suçlamaları reddetti.
Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruz
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Turan, şunları söyledi:
"Bize yöneltilen ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarını kabul etmiyoruz. Bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama yaparak yanlış anlamaların önüne geçeceğiz.”
Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.
'Yanlışların önünü kapatacağız'
Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını belirtti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, olaylara ilişkin kamuoyunu aydınlatma sözü verdi.
TÜSİAD’ın eleştirel açıklamaları gündemde
TÜSİAD, uzun süredir yaptığı açıklamalarla ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor. Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu doğrultuda ele alındı. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde karşılandı ve yargıya taşındı.
Kamuoyunun gözü TÜSİAD’dan gelecek açıklamada
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın hakkındaki suçlamalara yönelik yapacakları kapsamlı açıklamanın, kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl ele alacağı ve suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip edilecek.