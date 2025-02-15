TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/tusiad-baskani-orhan-turan-sessizligini-bozdu-kapsamli-bir-aciklama-daha-yapacagiz-1093690473.html
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma”... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T13:28+0300
2025-02-15T13:28+0300
tüsiad
ekonomi
orhan turan
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
açıklama
açıklama
açıklama
açıklama
yazılı açıklama
resmi açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093656616_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e24045e1357021a66766c09d1fa7933.jpg
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” yer alıyor.Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu eleştirilerin odağına yerleşmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak suçlamaları reddetti.Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruzTÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Turan, şunları söyledi:Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.'Yanlışların önünü kapatacağız'Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını belirtti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, olaylara ilişkin kamuoyunu aydınlatma sözü verdi.TÜSİAD’ın eleştirel açıklamaları gündemdeTÜSİAD, uzun süredir yaptığı açıklamalarla ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor. Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu doğrultuda ele alındı. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde karşılandı ve yargıya taşındı.Kamuoyunun gözü TÜSİAD’dan gelecek açıklamadaTÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın hakkındaki suçlamalara yönelik yapacakları kapsamlı açıklamanın, kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl ele alacağı ve suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/istanbula-kar-geri-geliyor-3-gun-surecek-yogun-yagis-bekleniyor-1093689074.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093656616_161:0:809:486_1920x0_80_0_0_459d7af891bdf2427ec1938a6b24da29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüsiad orhan turan, tüsiad yik başkanı ömer arif aras, tüsiad soruşturma, adil yargılamayı etkileme, gerçeğe aykırı bilgi yayma, istanbul cumhuriyet başsavcılığı tüsiad, tüsiad suçlama açıklaması, orhan turan sözcü açıklaması
tüsiad orhan turan, tüsiad yik başkanı ömer arif aras, tüsiad soruşturma, adil yargılamayı etkileme, gerçeğe aykırı bilgi yayma, istanbul cumhuriyet başsavcılığı tüsiad, tüsiad suçlama açıklaması, orhan turan sözcü açıklaması

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız

13:28 15.02.2025
Orhan Turan
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından soruşturma başlatmasının ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’dan açıklama geldi. Turan, suçlamaları reddettiklerini ve kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” yer alıyor.
Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu eleştirilerin odağına yerleşmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak suçlamaları reddetti.

Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Turan, şunları söyledi:
"Bize yöneltilen ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarını kabul etmiyoruz. Bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama yaparak yanlış anlamaların önüne geçeceğiz.”
Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

'Yanlışların önünü kapatacağız'

Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını belirtti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, olaylara ilişkin kamuoyunu aydınlatma sözü verdi.

TÜSİAD’ın eleştirel açıklamaları gündemde

TÜSİAD, uzun süredir yaptığı açıklamalarla ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor. Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu doğrultuda ele alındı. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde karşılandı ve yargıya taşındı.

Kamuoyunun gözü TÜSİAD’dan gelecek açıklamada

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın hakkındaki suçlamalara yönelik yapacakları kapsamlı açıklamanın, kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl ele alacağı ve suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip edilecek.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
YAŞAM
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’a kar geri geliyor: 3 gün sürecek yoğun yağış bekleniyor
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала