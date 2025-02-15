https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/tusiad-baskani-orhan-turan-sessizligini-bozdu-kapsamli-bir-aciklama-daha-yapacagiz-1093690473.html

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Sessizliğini Bozdu: Kapsamlı bir açıklama daha yapacağız

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma”... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T13:28+0300

2025-02-15T13:28+0300

2025-02-15T13:28+0300

tüsiad

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” yer alıyor.Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu eleştirilerin odağına yerleşmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozarak suçlamaları reddetti.Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruzTÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Turan, şunları söyledi:Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.'Yanlışların önünü kapatacağız'Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını belirtti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, olaylara ilişkin kamuoyunu aydınlatma sözü verdi.TÜSİAD’ın eleştirel açıklamaları gündemdeTÜSİAD, uzun süredir yaptığı açıklamalarla ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor. Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu doğrultuda ele alındı. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde karşılandı ve yargıya taşındı.Kamuoyunun gözü TÜSİAD’dan gelecek açıklamadaTÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın hakkındaki suçlamalara yönelik yapacakları kapsamlı açıklamanın, kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl ele alacağı ve suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip edilecek.

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