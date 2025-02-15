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Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı
Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi kurma kararı aldı. Aynı zamanda Trump, ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ile Enerji Bakanı Chris Wright'ın liderliğinde Oval Ofis'te 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameye imza attı. İmzayı atmasının ardından açıklamada bulunan Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha fazla enerjimiz var ve şimdi onu serbest bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.Sondaj yasağını kaldırma kararıTrump ayrıca, New York'un engellediği bir boru hattı projesi üzerinde de çalıştıklarını belirterek, bu projenin enerji fiyatlarını düşüreceğini ifade etti. Ayrıca Trump, bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj yasağına değinerek, o yasağı artık kaldıracaklarını söyledi.Kararname kapsamında kurulacak Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ne İçişleri Bakanı Burgum başkanlık edecek, Enerji Bakanı Wright ise başkan yardımcısı olacak.
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abd, donald trump, doug burgum, chris wright, new york

Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı

02:06 15.02.2025 (güncellendi: 02:08 15.02.2025)
© Getty Images / Anna MoneymakerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi kurma kararı aldı. Aynı zamanda Trump, ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj yasağına değinerek, o yasağı artık kaldıracaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ile Enerji Bakanı Chris Wright'ın liderliğinde Oval Ofis'te 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameye imza attı. İmzayı atmasının ardından açıklamada bulunan Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha fazla enerjimiz var ve şimdi onu serbest bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sondaj yasağını kaldırma kararı

Trump ayrıca, New York'un engellediği bir boru hattı projesi üzerinde de çalıştıklarını belirterek, bu projenin enerji fiyatlarını düşüreceğini ifade etti. Ayrıca Trump, bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj yasağına değinerek, o yasağı artık kaldıracaklarını söyledi.
Kararname kapsamında kurulacak Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ne İçişleri Bakanı Burgum başkanlık edecek, Enerji Bakanı Wright ise başkan yardımcısı olacak.
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